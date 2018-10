Sodexo : publie les grandes tendances qui impactent le parcours étudiant et la vie dans les universités

Paris, le 15 octobre 2018 - Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, publie ce jour l'édition 2018 de son rapport « Sodexo University Trends : Five Trends Set to Impact the Student Journey and Campus » (« Enseignement supérieur : 5 tendances qui impactent l'expérience des étudiants et les campus »). Le rapport, qui s'appuie sur les contributions d'un panel international d'experts renommés de l'enseignement supérieur et sur l'expérience de Sodexo au service de 700 universités dans le monde, met en lumière les grandes tendances qui impactent les parcours étudiants, la vie sur les campus et les moyens pour les universités d'y répondre.

Ces tendances montrent combien le rôle des universités, aujourd'hui et demain, évolue vers à la fois l'apprentissage académique et le développement personnel des étudiants. En effet, le rapport identifie les facteurs essentiels de la qualité de vie étudiante au regard de l'évolution rapide de la démographie, des attentes et des comportements des étudiants.

« Plus que jamais, les révolutions technologiques, économiques et culturelles modifient profondément les apprentissages et le parcours personnel des étudiants. Il est essentiel pour tous les acteurs du monde de l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse des écoles, mais également des pouvoirs publics, des parents, des partenaires et des fournisseurs, de se mobiliser ensemble pour accompagner les étudiants et faire de leur passage dans l'enseignement supérieur une réussite. », déclare Satya-Christophe Menard, Directeur Général Écoles & Universités Monde chez Sodexo. « Grâce à notre expérience et aux recherches que nous menons, Sodexo peut ainsi accompagner ses clients dans la mise en place de solutions efficaces. »

Articulée autour de cinq grands thèmes interconnectés, l'édition 2018 du rapport est axée sur l'évolution du rôle des universités et sur les initiatives pour attirer de nouvelles générations d'étudiants. Voici les 5 principales tendances 2018 identifiées :

L'université au-delà des enseignements : les évolutions économiques, politiques, sociales, numériques, culturelles et environnementales bouleversent le monde du travail. « Préparer les étudiants » à la vie professionnelle prend un sens nouveau, au-delà des enseignements fondamentaux, pour intégrer développement personnel et activités hors des cours traditionnels.

Savoir accueillir les étudiants de première génération : l'essor mondial de la classe moyenne fait émerger sur les campus un nouveau type d'étudiants, que les universités doivent prendre en compte et accompagner, au bénéfice de toute la communauté étudiante au-delà des individus.

La digitalisation du parcours étudiant : nés avec le numérique, les étudiants d'aujourd'hui veulent des technologies au service de leur quotidien, qu'il s'agisse de l'inscription, des cours ou encore du suivi post-diplôme.

La mutation physique des campus traditionnels : la hausse mondiale du nombre d'étudiants, l'accès aux technologies et la mobilité étudiante bouleversent la vie sur le campus. De plus en plus, les universités proposent des modèles mixtes, voire personnalisés.

La formation tout au long de la vie : les technologies font évoluer le monde du travail et, à leur tour, l'enseignement supérieur s'adapte. Outre les bacheliers, il s'ouvre désormais à des adultes et des seniors qui ont soif d'apprendre. Les universités réfléchissent ainsi à des moyens d'attirer de nouveaux publics, de les accompagner et de leur donner envie, qu'il s'agisse d'apprentissage à distance, d'adultes salariés ou de personnes en reprise d'études.

Pour découvrir le rapport dans son intégralité, cliquez ici ou adressez une demande par e-mail aux contacts presse.

