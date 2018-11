Sodexo : récompensé pour la féminisation de son Conseil d’Administration par European Women on Board et Ethics & Boards

29 novembre 2018

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, a remporté le « Woman Chair Prize » qui récompense l'entreprise présidée par une femme avec le Conseil d'Administration le plus féminisé parmi les 200 plus grandes entreprises du Stoxx Europe 600.

Ce prix a été remis le 28 novembre, durant la cérémonie de lancement de la première édition du European Gender Diversity Index organisée par l'European Women on Boards (EWoB) et de Ethics & Boards.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration de Sodexo, a déclaré :« Ce prix est une reconnaissance très forte des efforts collectifs déployés par l'ensemble de la communauté Sodexo pour promouvoir sans cesse la diversité et l'inclusion : nos collaborateurs, nos dirigeants et managers, nos partenaires, nos clients et nos consommateurs. Cela nous encourage à continuer et à accélérer le mouvement en faveur de l'équilibre hommes-femmes au sein de nos équipes dirigeantes et managériales, dans tous les rôles et pas seulement dans les fonctions. Nous sommes honorés par ce prix et motivés à travailler encore davantage sur cette importante question de société. »

Le Conseil d'Administration de Sodexo compte aujourd'hui 54 % de femmes, le Comité Exécutif du Groupe 37 %, les cadres dirigeants 33 %. Globalement, les femmes représentent 55 % des 460 000 collaborateurs de Sodexo.

Au-delà de ces chiffres, Sodexo est convaincu que l'égalité hommes-femmes est un impératif stratégique. Aussi, Sodexo a réalisé une étude sur la mixité auprès de 50 000 de ses managers dans plus de 70 entités. Cette étude a montré que les équipes ayant un ratio hommes-femmes compris entre 40 % et 60 % réalisent de meilleurs résultats sur les indicateurs financiers et non financiers. C'est pourquoi, Sodexo s'est fixé pour objectif d'avoir au moins 40 % de femmes dans les postes de cadres dirigeants d'ici 2025. Pour s'assurer que tous les cadres dirigeants, hommes et femmes, comprennent la valeur accordée à l'atteinte de cet objectif, 10 % de leur prime annuelle dépend de leurs progrès dans cette démarche.

Pour atteindre cet objectif, Sodexo a établi une stratégie globale en faveur de la mixité hommes-femmes afin de garantir aux femmes les mêmes opportunités de développement et d'évolution que celles des hommes. De cette stratégie découlent plusieurs initiatives telles que la formation à un environnement de travail inclusif, le mentorat et les réseaux mixtes à travers le Groupe. La pierre angulaire de cette stratégie est le comité de pilotage SoTogether, dédié à promouvoir l'avancement professionnel des femmes et plus largement l'égalité hommes-femmes à l'échelle mondiale.

À propos du European Gender Diversity Index

Le premier European Gender Diversity Index publié par European Women on Boards (EWoB) and Ethics & Boards analyse la féminisation des instances dirigeantes exécutives et non-exécutives des 200 plus importantes sociétés cotées dans l'indice Stoxx Europe 600, immatriculées dans les 9 pays où EWoB est présent. Trois critères ont été retenus pour établir l'indice 2018 :

La féminisation des Conseils d'administration/Conseils de surveillance

La présence d'une femme Présidente du Conseil d'administration ou du Conseil de surveillance

La présence d'une femme Directrice Générale ou Présidente d'un Comité exécutif

Pour lire le communiqué dans son intégralité, téléchargez le PDF :