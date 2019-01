Sodexo : reconnu par Bloomberg pour son engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes

17 janvier 2019

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, a annoncé faire partie des 230 entreprises sélectionnées pour l'indice Egalité hommes-femmes 2019 de Bloomberg (GEI - 'Gender-Equality Index') qui distingue les entreprises engagées dans la transparence et le progrès en faveur de l'égalité hommes-femmes.

Rohini Anand, Directrice Responsabilité d'Entreprise et Directrice Diversité et Inclusion Sodexo, a déclaré :« Notre stratégie globale en matière de mixité hommes-femmes est un moteur essentiel pour garantir l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux opportunités de développement et d'évolution sur notre lieu de travail. L'égalité nous permettra non seulement d'améliorer nos performances, mais aussi d'assurer un avenir meilleur pour nos collaborateurs, nos clients et nos consommateurs, ainsi que les communautés que nous servons. Sous la direction de notre comité de pilotage SoTogether, l'égalité hommes-femmes nous aidera à attirer les talents, à mieux comprendre les consommateurs et à promouvoir l'autonomisation des femmes. »

C'est un impératif stratégique pour Sodexo. Avec 37 % de femmes au Comité Exécutif, 54 % au Conseil d'Administration de Sodexo, une étude mixité interne probante et des réseaux mixtes dans le monde, l'engagement de Sodexo en faveur de l'égalité est au cœur de sa stratégie et de sa performance.

Sodexo s'est fixé pour objectif d'avoir au moins 40 % de femmes dans les postes de cadres dirigeants d'ici 2025. Pour s'assurer que tous les cadres dirigeants, hommes et femmes, comprennent la valeur accordée à l'atteinte de cet objectif, 10 % de leur prime annuelle dépend de leurs progrès dans cette démarche.

« Nous félicitons Sodexo et les 229 autres entreprises suivies par l'indice pour leur action visant à mesurer l'égalité dans le cadre de l'indice GEI Bloomberg », a déclaré Peter T. Grauer, Président de Bloomberg et Président fondateur de U.S. 30% Club. « L'inclusion de Sodexo dans le GEI est un indicateur fort pour ses collaborateurs, ses investisseurs et les autres sociétés et représente un exemple dans la poursuite des efforts pour un lieu de travail réellement inclusif. »

En savoir plus sur la Diversité et l'Inclusion chez Sodexo, cliquez sur : Sodexo.com/mixite-hommes-femmes