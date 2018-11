Sodexo : reconnu parmi les entreprises travaillant le plus en collaboration avec des start-up européennes

23 novembre 2018

Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, est ravi d'avoir été désigné dans le trio de tête du 'Corporate Startup Stars » dans le cadre du « Startup Europe Partnership (SEP) : une initiative de la Commission Européenne qui récompense les collaborations remarquables entre grands groupes et start-ups.

Le classement Europe's Corporate Startup Stars a été dévoilé le 22 novembre à Bruxelles lors d'une cérémonie officielle en présence du Vice-Président de la Commission Européenne, Jyrki Katainen.

Le classement Europe's Corporate Startup Stars est réalisé par la société de conseil en open innovation Mind the Bridge et Nesta, fondation au service de l'innovation, dans le cadre de l'initiative « Startup Europe Partnership » de la Commission européenne.

'Nous sommes ravis d'être reconnus pour les initiatives innovantes que nous développons avec nos start-ups partenaires'indique Belen Moscoso Del Prado, Directrice Digital & Innovation de Sodexo.' L'agilité et la créativité des start-ups reliées à l'expertise de nos équipes et à notre connaissance du marché sont cruciales pour développer des solutions au service de la qualité de vie de tous. Ce prix nous enthousiasme et nous motive à poursuivre nos projets avec de nouveaux acteurs innovants afin de créer encore plus de valeur pour nos clients et consommateurs. C'est ce que nous réaliserons à travers Sodexo Ventures et avec nos équipes internes », ajoute Belen.

