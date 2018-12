Sodexo : renforce en Éducation au Royaume-Uni avec l’acquisition d’Alliance in Partnership

11 décembre 2018

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, annonce l'acquisition d'Alliance in Partnership (AiP), spécialiste de la restauration dans le secteur de l'éducation au Royaume-Uni, comprenant les marques The Contract Dining Company et Class Catering Services.

Créé en 1998, AiP s'est considérablement développé ces dernières années tant par croissance interne qu'externe. L'entreprise est restée fidèle à sa philosophie d'origine de proposer des repas d'excellente qualité, à base de produits locaux et de saison à des tarifs compétitifs, une vision partagée par Sodexo.

Dans les établissements scolaires, les temps de restauration sont très importants, le déjeuner constituant pour les élèves une pause très attendue. Ce rapprochement permet à Sodexo et AiP de mutualiser leurs ressources et leurs expertises afin de proposer des concepts de restauration innovants qui contribuent à la bonne santé des élèves et à leur réussite scolaire.

AiP continuera d'opérer de façon indépendante, et son Directeur Général Paul Rogers restera à la tête de l'entreprise et de ses 1 500 collaborateurs depuis le siège basé à Birmingham.

Andrew Wilkinson, Directeur général Écoles et Universités de Sodexo au Royaume-Uni et en Irlande a déclaré :« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe talentueuse et dynamique d'AiP au sein de Sodexo. L'impressionnant portefeuille clients d'AiP, composé de 418 écoles, complétera nos activités existantes dans les écoles du secteur privé. Le secteur de l'éducation présente un potentiel de croissance important pour Sodexo et nous cherchons à y développer notre présence depuis un certain temps déjà. Si nous avons jusqu'à présent privilégié la croissance interne, cette acquisition d'une entreprise très implantée dans le secteur public va nous permettre d'accélérer notre développement et notre notoriété ».

Paul Rogers, Directeur général d'AiP a indiqué :« Nous sommes ravis de rejoindre Sodexo : en effet, nous partageons une philosophie et une vision communes : proposer des repas équilibrés et de qualité dans un cadre agréable et chaleureux. Pour nous, ce rapprochement est l'occasion de faire passer notre activité à la vitesse supérieure et d'offrir à l'entreprise et à ses collaborateurs de véritables perspectives de développement ».

Sodexo emploie près de 34 000 collaborateurs et assure des services qui améliorent la qualité de vie de ses clients sur quelque 2 000 sites dans les secteurs de l'entreprise, de l'énergie et des ressources, de la santé, de l'éducation, des loisirs, de la justice et de la défense. Sodexo met à disposition une large gamme de services allant de la restauration, du nettoyage et de l'accueil à la gestion des biens, la sécurité et l'entretien des laboratoires et des terrains, afin de permettre à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au Royaume-Uni, les services Avantages et Récompenses de Sodexo proposent ainsi des services tels que les chèques-cadeaux SayShopping, les chèques aides publiques, ainsi que des avantages réservés aux collaborateurs comme les chèques garde d'enfant et les enquêtes d'engagement.