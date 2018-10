Sodexo : renforce sa présence en Suisse avec l’acquisition de Novae Restauration, leader de la restauration haut de gamme

31 octobre 2018

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY), leader mondial des services de Qualité de Vie, annonce aujourd'hui l'acquisition de la société Novae Restauration renforçant significativement sa position sur un marché Suisse, à fort potentiel.

Fondé en 2003, Novae Restauration est le premier acteur indépendant des services de restauration haut de gamme en Suisse romande. L'entreprise emploie 700 personnes, au service d'un réseau de plus de 80 sites prestigieux. Le positionnement haut de gamme de Novae correspond aux tendances actuelles de consommation et à la demande du marché. L'écosystème d'approvisionnement unique et responsable de Novae propose des produits hauts de gamme via un réseau de producteurs, d'agriculteurs et de distributeurs locaux. Les menus quotidiens du Novae comprennent 80% d'ingrédients frais et au moins 50% de produits locaux (dans un rayon de 200 km).

Novae Restauration et Sodexo Suisse ont des portefeuilles clients et des offres complémentaires : l'offre complète de services de restauration haut de gamme de Novae enrichit l'offre de Facilities Management de Sodexo en Suisse allemande, offrant la possibilité de développer une offre de services intégrée. La complémentarité de l'offre de services laisse entrevoir à l'entité regroupée un fort potentiel de synergies commerciales, en termes de ventes croisées et de développement sur les marchés suisses allemands et suisses francophones.

Novae Restauration continuera à opérer sous son nom et son équipe de direction opérationnelle expérimentée sera maintenue pour accompagner la croissance future de la société, notamment dans les secteurs de services aux entreprises, aux institutions et de l'éducation, sous la direction de Christian Volmerange de Sodexo, dont la nomination en tant que Directeur Général de Novae Restauration entre en vigueur immédiatement. Il sera soutenu par Maxime Ballanfat, au cours des 6 prochains mois.



Denis Machuel, CEO du groupe Sodexo déclare : 'Je suis ravi d'accueillir les équipes de Novae Restauration au sein du groupe Sodexo. La société Novae s'est bâtie une réputation locale remarquable, sur la base de valeurs alignées avec celles de Sodexo. L'alimentation est au cœur de nos solutions de qualité de vie pour les entreprises et les consommateurs, et nous sommes fiers de développer durablement notre activité en Suisse avec un partenaire reconnu et déterminé à offrir une restauration de qualité, personnalisée, saine et innovante. '

Maxime Ballanfat, CEO de Novae Restauration ajoute : 'Entouré des meilleurs, nous avons construit en 15 ans une entreprise de cuisiniers au service de collaborateurs, d'élèves, de résidents et de patients. Le bon sens, la passion de notre métier et l'audace ont été nos fils conducteurs. Aussi, c'est avec ce même bon sens et cette même évidence que le choix de Sodexo, un groupe familial, s'est imposé lorsqu'il fût temps de penser au futur.

Sodexo, prendra soin de nos clients, de mes équipes et permettra aux uns et aux autres de garder leur ADN tout en offrant innovation et perspectives.

Je suis fier de transmettre mes équipes et notre position sur le marché Suisse Romand à Christian Volmerange.'

