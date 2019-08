Sodexo : renforce son engagement à lutter contre les inégalités en rejoignant la coalition G7 Business for Inclusive Growth (B4IG), une initiative coordonnée avec l'OCDE au service de la croissance inclusive

En conjuguant leurs forces, ces entreprises consacrent un investissement total supérieur à un milliard de dollars dans plus de 50 projets au bénéfice de 100 millions de personnes.

Face à des inégalités qui ont atteint des niveaux record, Sodexo rejoint la coalition G7 Business for Inclusive Growth (« B4IG ») qui compte 34 grandes entreprises internationales engagées à intensifier leur action pour faire progresser les droits humains dans leurs chaînes de valeurs, à mettre en place des environnements de travail inclusif et à renforcer l'inclusion dans leurs écosystèmes internes et externes. Cette initiative vient prolonger et compléter les efforts déployés par les pays du G7 pour promouvoir l'égalité des chances, remédier aux disparités régionales et lutter contre la discrimination fondée sur le genre.

« La coalition Business for Inclusive Growth est en ligne avec les efforts constants de Sodexo depuis 1966 pour combattre les inégalités sociales et économiques. Au sein des 35 000 communautés dans les 72 pays dans lesquels nous opérons, il nous tient à cœur de proposer des emplois respectables, de la formation et des perspectives de carrière à des personnes qui autrement pourraient se sentir exclues. Nous cherchons également à intégrer dans nos réseaux de fournisseurs des petites entreprises locales gérées par des femmes, des personnes issues des minorités, des personnes en situation de handicap ou des membres de la communauté LGBT », a déclaré Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo.

« Face à l'ampleur du combat pour réduire les inégalités, la collaboration avec d'autres acteurs - entreprises et pouvoirs publics - est nécessaire pour imaginer de nouveaux modèles d'affaires inclusifs. Nous développons plusieurs projets d'innovation sociétale, notamment pour bâtir des chaînes de valeurs inclusives. L'incubateur de projets d'innovation public-privé de la plateforme B4IG constitue la bonne méthode pour accélérer le passage à l'échelle de ces projets et s'assurer que la transformation a lieu sur le terrain », a-t-il précisé.

Les entreprises membres de B4IG sont de dimension mondiale et couvrent un large éventail de secteurs ; elles emploient plus de 3,5 millions de personnes et ont un chiffre d'affaires annuel cumulé de plus de 1 000 milliards de dollars. La coalition B4IG est la première action de ce type menée par des entreprises. Outre l'approche à 360° de la lutte contre les inégalités qui caractérise cette initiative, sa dimension internationale et multipartite permettra de conjuguer et démultiplier les efforts déployés par les entreprises, les États et les organisations philanthropiques. La stratégie de cette coalition repose sur trois piliers:

Un manifeste d'engagement des entreprises dans la lutte contre les inégalités pour faire progresser les droits humains, la diversité sur le lieu de travail et l'inclusivité dans les chaînes de valeur ;

Un incubateur permettant de concevoir ou développer de nouveaux modèles d'entreprise inclusifs, à la pointe de l'innovation sociale et de la collaboration entre les secteurs public et privé au niveau micro-économique ; et

Un forum permettant le financement de la croissance inclusive qui s'appuie sur des mécanismes de financement innovants entre les entreprises, les pouvoirs publics et les acteurs philanthropiques.

L'initiative B4IG dans le cadre du G7 sera coordonnée par l'OCDE, dont les travaux ont prouvé que les inégalités constituaient un frein à la croissance et à la mobilité sociale. Au fur et à mesure de l'avancement de son programme d'action sur les trois ans à venir, cette coalition bénéficiera de l'expertise de l'OCDE en matière d'évaluation économique et sociale. Les progrès accomplis et les enseignements dégagés seront mis en commun au cours d'une assemblée annuelle à laquelle participeront les PDG des entreprises, des organisations internationales, dont l'Organisation internationale du Travail (OIT) et des organismes philanthropiques comme la Fondation Bill et Melinda Gates. Les résultats des actions de la coalition B4IG seront présentés aux réunions du « Business 7 » et du « Labour 7», pour étayer les travaux préparatoires et les contributions aux sommets du G7, à l'appui de politiques en faveur d'une croissance macroéconomique plus inclusive.

La coalition B4IG sera présentée au Président de la République française, M. Emmanuel Macron, au Palais de l'Elysée le vendredi 23 août, en amont du Sommet du G7 de Biarritz.

Gabriela Ramos, Cheffe de cabinet de l'OCDE et Sherpa du G7, a déclaré : « La montée des inégalités est l'un des plus graves défis sociaux du monde d'aujourd'hui. Ces inégalités perpétuent la pauvreté, portent atteinte à la cohésion sociale et sapent la confiance. Une croissance économique durable, c'est une croissance économique inclusive. Une croissance qui doit permettre d'offrir à chacun la possibilité de réaliser son potentiel, la chance non seulement de contribuer à la croissance, mais aussi d'en recueillir les fruits, indépendamment de son milieu social ou de ses origines. L'OCDE salue cette initiative de la France qui vise à faire travailler certaines des plus grandes entreprises mondiales aux côtés des pouvoirs publics et de l'OCDE dans le but de remédier aux inégalités. L'OCDE, pour sa part, continuera d'ouvrir la voie par ses analyses des politiques, ses études et son expertise. »

Favoriser une croissance inclusive fait partie de l'Impact Positif de Sodexo.