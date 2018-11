Sodexo : résultats annuels conformes à ses objectifs

08/11/2018 | 08:22

Sodexo publie des résultats de l'exercice 2017-18 en ligne avec ses objectifs révisés, avec un résultat net ajusté de 706 millions d'euros, en baisse de 8,6% hors effet de change, et une marge d'exploitation de 5,7% hors effet de change, en repli de 80 points de base.



A 20.407 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services ressort en baisse de 1,4% en données publiées, mais en croissance interne de 2% hors effet de la 53e semaine, légèrement supérieure aux prévisions de 1 à 1,5% révisées en mars.



Sodexo va proposer un dividende de 2,75 euros par action, stable par rapport au précédent exercice, et indique viser pour l'exercice 2018-19 une croissance interne entre 2 et 3% et une marge d'exploitation entre 5,5 et 5,7% à taux de change constant.



