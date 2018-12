Sodexo : se renforce en Éducation au Royaume-Uni avec l'acquisition d'Alliance in Partnership

Paris / Londres, le 11 Décembre 2018 - Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, annonce l'acquisition d'Alliance in Partnership (AiP), spécialiste de la restauration dans le secteur de l'éducation au Royaume-Uni, comprenant les marques The Contract Dining Company et Class Catering Services.

Créé en 1998, AiP s'est considérablement développé ces dernières années tant par croissance interne qu'externe. L'entreprise est restée fidèle à sa philosophie d'origine de proposer des repas d'excellente qualité, à base de produits locaux et de saison à des tarifs compétitifs, une vision partagée par Sodexo.

Dans les établissements scolaires, les temps de restauration sont très importants, le déjeuner constituant pour les élèves une pause très attendue. Ce rapprochement permet à Sodexo et AiP de mutualiser leurs ressources et leurs expertises afin de proposer des concepts de restauration innovants qui contribuent à la bonne santé des élèves et à leur réussite scolaire.

AiP continuera d'opérer de façon indépendante, et son Directeur Général Paul Rogers restera à la tête de l'entreprise et de ses 1 500 collaborateurs depuis le siège basé à Birmingham.

Andrew Wilkinson, Directeur général Écoles et Universités de Sodexo au Royaume-Uni et en Irlande a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe talentueuse et dynamique d'AiP au sein de Sodexo. L'impressionnant portefeuille clients d'AiP, composé de 418 écoles, complétera nos activités existantes dans les écoles du secteur privé. Le secteur de l'éducation présente un potentiel de croissance important pour Sodexo et nous cherchons à y développer notre présence depuis un certain temps déjà. Si nous avons jusqu'à présent privilégié la croissance interne, cette acquisition d'une entreprise très implantée dans le secteur public va nous permettre d'accélérer notre développement et notre notoriété ».

Paul Rogers, Directeur général d'AiP a indiqué : « Nous sommes ravis de rejoindre Sodexo : en effet, nous partageons une philosophie et une vision communes : proposer des repas équilibrés et de qualité dans un cadre agréable et chaleureux. Pour nous, ce rapprochement est l'occasion de faire passer notre activité à la vitesse supérieure et d'offrir à l'entreprise et à ses collaborateurs de véritables perspectives de développement ».

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2018)

20,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé

460 000 collaborateurs

19e employeur privé mondial

72 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

13 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 7 novembre 2018)

À propos de Sodexo au Royaume-Uni et en Irlande

Sodexo emploie près de 34 000 collaborateurs et assure des services qui améliorent la qualité de vie de ses clients sur quelque 2 000 sites dans les secteurs de l'entreprise, de l'énergie et des ressources, de la santé, de l'éducation, des loisirs, de la justice et de la défense. Sodexo met à disposition une large gamme de services allant de la restauration, du nettoyage et de l'accueil à la gestion des biens, la sécurité et l'entretien des laboratoires et des terrains, afin de permettre à ses clients de se concentrer sur leur coeur de métier.

Au Royaume-Uni, les services Avantages et Récompenses de Sodexo proposent ainsi des services tels que les chèques-cadeaux SayShopping, les chèques aides publiques, ainsi que des avantages réservés aux collaborateurs comme les chèques garde d'enfant et les enquêtes d'engagement.

