Sodexo : sur les évènements tragiques survenus à Kaboul

02 août 2018

« Nous sommes profondément émus et choqués d'apprendre les décès tragiques de trois de nos collaborateurs à Kaboul - en Afghanistan, ce jour. Au nom de Sodexo, je m'associe à la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs collègues et leur témoigne notre soutien dans cette épreuve,» a déclaré Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo.

Sodexo a mis en place un dispositif d'accompagnement et de soutien psychologique pour nos collaborateurs sur place et nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec les autorités locales à Kaboul. Pour l'heure, nous pouvons juste confirmer que les victimes étaient de nationalités malaisienne, indienne et macédonienne. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d'informations sur les circonstances de cet évènement tragique.