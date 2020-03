Sodexo : suspension des objectifs

18/03/2020 | 07:25

Sur fond de pandémie de Covid-19, Sodexo annonce suspendre ses objectifs confirmés en janvier 'jusqu'à ce que la situation se stabilise', estimant pour l'heure que l'impact pourrait être d'environ deux milliards d'euros sur le chiffre d'affaires annuel.



Le groupe de services estime néanmoins que 'l'atterrissage du premier semestre de l'exercice 2019-20, qui sera publié le 9 avril, devrait être conforme aux prévisions internes et aligné sur les objectifs annuels de l'exercice'.



'Les résultats du premier semestre incluent un impact modéré en Chine et en Italie en raison du Covid-19, que nous avons pu absorber', poursuit Sodexo, ajoutant qu'il est trop tôt pour déterminer les impacts futurs.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.