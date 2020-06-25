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SODEXO

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Sodexo va rembourser par anticipation $1,6 md de placements privés américains

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25/06/2020 | 07:04

PARIS, 25 juin (Reuters) - Sodexo annonce jeudi:

* AVOIR DÉCIDÉ DEXERCER SON DROIT AU REMBOURSEMENT DE SON ENCOURS DE 1,6 MILLIARD DE DOLLARS DE PLACEMENTS PRIVÉS AMÉRICAINS (EMPRUNTS USPP)

* ENTENDRE PROCÉDER À CE REMBOURSEMENT DICI LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

* CES EMPRUNTS USPP AVAIENT ÉTÉ MIS EN PLACE ENTRE 2011 ET 2018 POUR FINANCER DES ACQUISITIONS AUX ETATS-UNIS

* CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS DES EMPRUNTS USPP, CE REMBOURSEMENT INCLUT UNE INDEMNITÉ DENVIRON 149 MILLIONS DEUROS

* EN REMBOURSANT PAR ANTICIPATION, LE GROUPE ÉCONOMISERA AINSI 198 MILLIONS DEUROS DE COÛTS FINANCIERS FUTURS

* POURSUIVRA ACTIVEMENT SA POLITIQUE DE FINANCEMENT PAR ENDETTEMENT

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Résultat net 2020 163 M 183 M -
Dette nette 2020 1 988 M 2 235 M -
PER 2020 48,0x
Rendement 2020 1,70%
Capitalisation 8 470 M 9 543 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 0,54x
Nbr Employés 470 000
Flottant 56,5%
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Dernier Cours de Cloture 58,16 €
Ecart / Objectif Haut 65,1%
Ecart / Objectif Moyen 23,9%
Ecart / Objectif Bas -5,43%
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Nom Titre
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Marc Rolland Chief Financial Officer
Pierre Bellon Chairman-Emeritus
Robert Baconnier Director
Secteur et Concurrence
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DARDEN RESTAURANTS, INC.-30.88%9 786
JOLLIBEE FOODS CORPORATION-33.38%3 184
MINOR INTERNATIONAL-41.94%3 081
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