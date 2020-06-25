Sodexo va rembourser par anticipation $1,6 md de placements privés américains

PARIS, 25 juin (Reuters) - Sodexo annonce jeudi:
* AVOIR DÉCIDÉ DEXERCER SON DROIT AU REMBOURSEMENT DE SON
ENCOURS
DE 1,6 MILLIARD DE DOLLARS DE PLACEMENTS PRIVÉS AMÉRICAINS
(EMPRUNTS USPP)
* ENTENDRE PROCÉDER À CE REMBOURSEMENT DICI LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE
* CES EMPRUNTS USPP AVAIENT ÉTÉ MIS EN PLACE ENTRE 2011 ET
2018
POUR FINANCER DES ACQUISITIONS AUX ETATS-UNIS
* CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS DES EMPRUNTS USPP, CE
REMBOURSEMENT
INCLUT UNE INDEMNITÉ DENVIRON 149 MILLIONS DEUROS
* EN REMBOURSANT PAR ANTICIPATION, LE GROUPE ÉCONOMISERA
AINSI 198
MILLIONS DEUROS DE COÛTS FINANCIERS FUTURS
* POURSUIVRA ACTIVEMENT SA POLITIQUE DE FINANCEMENT PAR
ENDETTEMENT
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(Rédaction de Paris)