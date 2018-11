Sodexo : veut accélérer sa croissance en 2018-19 après un exercice difficile en 2017-18

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant de la restauration collective et des titres de services prépayés Sodexo a indiqué jeudi vouloir améliorer sa croissance et stabiliser ses marges lors de l'exercice en cours, après avoir atteint lors de son exercice décalé clos le 31 août 2018 des objectifs qui avaient été fortement revus à la baisse fin mars en raison d'un premier semestre décevant.

Pour 2018-2019, Sodexo compte atteindre une croissance interne, c'est-à-dire hors effets de change et de périmètre, comprise entre 2 et 3%, soit près du double du précédent exercice. Le groupe de restauration collective entend également stabiliser sa marge d'exploitation pour parvenir à un chiffre compris entre 5,5 et 5,7% hors effets de change, les gains permis par les programmes d'amélioration de la productivité étant réinvestis dans des initiatives visant à permettre au groupe de redynamiser sa croissance.

Sodexo priorise ainsi le retour à la croissance avant, dans un second temps, de redresser ses marges, ce qui se réflétait déjà dans les objectifs de moyen terme que la société avait livrés lors d'une journée investisseurs en septembre. La société avait alors indiqué viser une croissance interne de plus de 3% d'ici à 2019-2020 "avant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6%" aux taux de change de 2016-2017.

Sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018, Sodexo a connu un recul sensible de ses résultats, pénalisés notamment par des difficultés en Amérique du Nord où les revenus ont reculé de 1,1%.

"Sodexo a connu un exercice difficile, mais nous avons identifié ce qui ne fonctionne pas et ce que nous devons faire pour y remédier. Les segments Santé et Education en Amérique du Nord continuent à peser sur notre performance. Il faudra un peu de temps pour redresser la situation", a déclaré Denis Machuel, le directeur général, du groupe, cité dans un communiqué.

Bénéfice net en repli en 2017-2018

Sur la totalité de l'exercice, le bénéfice net de Sodexo a atteint 651 millions d'euros, contre 723 millions d'euros d'euros un an plus tôt.

La résultat d'exploitation s'est établi à 1,13 milliard d'euros contre 1,34 milliard d'euros en 2016-2017, en baisse de 15,8% en données publiées et de 8,6% hors effets de change. La marge correspondante ressort ainsi à 5,5%, contre 6,5% en 2016-2017, soit un recul de 100 points de base. Hors effets de change, la marge recule de 80 points de base.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 20,41 milliards d'euros, en recul de 1,4% en données publiées. La croissance interne a atteint 1,6% sur l'ensemble de l'exercice et 2% hors impact lié à la 53e semaine.

Sodexo comptait atteindre une croissance interne comprise entre 1 et 1,5% hors impact lié à la 53 semaine et parvenir à une marge d'exploitation "autour" de 5,7% à taux de change constants.

Sodexo a par ailleurs fait état d'un chiffre d'affaires de 19,56 milliards d'euros d'euros pour son activité de services sur sites, qui comprend la restauration collective, en croissance interne de 1,4% et en baisse à données publiées de 1,2%. Dans l'activité Avantages et Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés, le chiffre d'affaires a atteint 850 millions d'euros, en progression interne de 5,1% et en recul de 6,1% à données publiées.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 20,4 milliards d'euros, une croissance interne de 1% et un résultat net part du groupe de 685 millions d'euros.

Le groupe proposera un dividende de 2,75 euros au titre de l'exercice 2017-2018 lors de l'assemblée générale des actionnaires, soit le même montant qu'au titre de l'exercice précédent.

En marge de ses résultats, Sodexo a également annoncé avoir investi via son fonds d'investissement stratégique Sodexo Ventures dans la société technologique chinoise AEYE-GO, sépcialisée dans les dispositifs d'encaissement automatique. Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

