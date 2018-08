Sodexo : Oddo BHF, toujours à 'alléger', remonte sa cible

27/08/2018 | 10:25

L'analyste Oddo BHF annonce ce lundi matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Sodexo, qui passe à 85 euros, en prévision d'un Investor Day du 6 septembre qui reposera sur 'un menu en trois questions' : 'Quel plan pour redynamiser la croissance interne ?', 'Quelle visibilité sur la recovery des marges ?' ; 'Génération de FCF toujours solide, quelle structure financière ?'.



'La question centrale reste, selon nous, les bénéfices liés à la récente réorganisation par segments, plutôt que par géographies. Sodexo tend, en effet, à sous-performer ses principaux comparables, surtout en Amérique du Nord. Depuis plusieurs années, le groupe tente de renouer avec une dynamique commerciale forte et de poursuivre l'amélioration de son taux de rétention. Nous pensons que ceci est de nature à remettre en cause sa stratégie axée principalement sur le Facilities Management, alors que le groupe nous semble perdre des parts de marché en restauration collective', retient Oddo BHF.



L'analyste maintient par ailleurs sa recommandation 'alléger' sur le titre, compte-tenu du timing de recovery incertain. 'Même si les fondamentaux du secteur restent sains, nous restons prudents à court terme car la relance de la croissance organique et la recovery des marges pourraient s'avérer plus lentes qu'anticipé.'





