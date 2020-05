Sodifrance : Avis de réunion valant convocation | 20 mai 2020

L'Assemblée générale constate que le rapport de gestion inclut le rapport sur la gestion du Groupe.

DEUXIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - L'Assemblée générale constate que le bénéfice distribuable de l'exercice correspond, à savoir :

. au bénéfice de l'exercice, soit .................................................................................................................. 147.400 € . diminué du prélèvement pour la dotation de la réserve légale plafonnée à 10 % du montant du capital social, soit ....................................................................................................... 2.000 € Soit une somme de..................................................................................................................................... 145.400 €

Sur proposition du Directoire, l'Assemblée générale décide d'affecter en réserves facultatives ce bénéfice distribuable de l'exercice.

A l'issue de cette affectation le solde du compte « autres réserves » sera de 507.098 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents se présentent comme suit :

EXERCICE 2016 2017 2018 MONTANT TOTAL DES 1.307.694 € 1.380.713,66 € 799.360,54 € DIVIDENDES DISTRIBUES DIVIDENDE BRUT PAR ACTION 0,38 € 0,38 € 0,22 €

TROISIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions conclues et/ou exécutées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - En application de l'article L. 225-100, II du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Franck MAZIN, Président du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société et figurant dans le document d'enregistrement universel 2019.

CINQUIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - En application de l'article L. 225-100, II du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Yann TREAL, Membre du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société et figurant dans le document d'enregistrement universel 2019.

SIXIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - En application de l'article L. 225-100, II du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Bertrand de LEUSSE, Membre du Directoire depuis le 25 juin 2019, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société et figurant dans le document d'enregistrement universel 2019.

SEPTIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - En application de l'article L. 225-100, II du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Mme Anne-Laure MAZIN, Présidente du Conseil de surveillance, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société et figurant dans le document d'enregistrement universel 2019.

HUITIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société et figurant dans le document d'enregistrement universel 2019 approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, présentés dans le rapport précité et attribuables à M. Franck MAZIN, en raison de son mandat de Président du Directoire à compter du 1er janvier 2020.

NEUVIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société et figurant dans le document d'enregistrement universel 2019 approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, présentés dans le rapport précité et attribuables à M. Yann TREAL, en raison de son mandat de membre du Directoire à compter du 1er janvier 2020.

DIXIEME RESOLUTION (ordre du jour ordinaire). - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise de la Société et figurant dans le document d'enregistrement universel 2019 approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et