Soditech : AGM 26.06.2019 - Communiqué MAD documents préparatoires Lire la suite...

Cannes la Bocca, le 5 juin 2019.

MISE EN LIGNE ET MISE A DISPOSITION

DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES A L'ASSEMBLÉE GENERALE

MIXTE -ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE- DU 26 JUIN 2019

L'Assemblée Générale Mixte -ordinaire et extraordinaire- se tiendra le mercredi 26 juin 2019 à 9 heures au centre d'affaires AMADEUS sis les bureaux de l'Arche 5, rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE.

L'avis préalable, mis à disposition sur le site internet www.soditech.com(Rubrique Investisseurs), comportant l'ordre du jour, le projet de résolutions et les modalités de participation à l'assemblée, a été publié au Bulletin N° 61 des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 22 mai 2019.

L'avis de convocation a été publié dans un journal d'annonces légales (LE REGIONAL) le 5 juin 2019 et sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 7 juin 2019.

Les documents et informations énoncés par l'article R.225-73-1 du Code de Commerce sont mis en ligne sur le site de la société www.soditech.com(Rubrique Investisseurs). Les informations prévues aux 1 et 2 de l'article L.225-115 du Code de Commerce et aux 1, 4 et 6 de l'article R.225-83 du Code de Commerce sont communiquées dans le rapport financier mis en ligne sur le site de la société www.soditech.com(Rubrique Investisseurs).

Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale seront également tenus à la disposition des actionnaires

compter de la convocation de l'Assemblée. Ainsi conformément aux dispositions réglementaires applicables :

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce.

225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce. Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l' article L. 211-3 du code monétaire et financier .

Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du code de commerce auprès de la Direction Administrative et Financière de la société 1 bis allée des Gabians 06150

CANNES LA BOCCA.

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

S.A. au capital de 124.014 € - RCS Aix en Provence 403 798 168 - APE : 7112B - TVA Intracommunautaire : FR 25 403 798 168

Siège Social : 5 rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE - Etablissement : 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA

Tél : +33 (0)4 92 19 48 00 - E-mail : contact@soditech.com - Site web : www.soditech.com

