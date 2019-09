Soditech : COMPTES SEMESTRIELS AU 30.06.2019

Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2019.

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 20 septembre 2019 a arrêté les comptes de la période close le 30 juin 2019 et vous les communiquons ci-après.

Les procédures d'audit sont en cours, le rapport de certification sera publié avec le rapport financier semestriel.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

Au cours de la période, les différents secteurs d'activité ont connu l'évolution suivante :

Spatial : Une baisse de l'activité s'est confirmée chez nos principaux clients en 2019, le marché est incertain face à l'émergence du « Newspace ». De nombreux projets sont en attente depuis plusieurs mois. Une reprise devrait se dessiner en 2020.

Défense : Après plusieurs années de baisse progressive de l'activité, la reprise reste timide.

Recherche : Le marché reste attentiste.

BILAN (en €) 30/06/2019 31/12/2018 ACTIF Notes Brut Amortissements Provisions Net Net ACTIF IMMOBILISE Concessions, brevets et droits similaires 112.381 82.771 29.610 4.482 Fonds commercial 2.126.497 787.845 1.338.652 1.338.652 Autres immobilisations incorporelles - - - - Immobilisations incorporelles 2.238.878 870.616 1.368.262 1.343.134 Constructions - - - - Installations techniques, matériel et ouvrage industriels 84.879 22.990 61.889 42.778 Autres immobilisations corporelles 694.326 374.294 320.033 341.070 Immobilisations en cours - - - - Immobilisations corporelles 779.205 397.284 381.922 383.848 Avance et acomptes - - - - Autres participations 1.171.727 779.916 391.810 391.810 Créances rattachées à des participations - - - - Autres titres immobilisés - - - - Prêts 4.285 - 4.285 8.783 Autres immobilisations financières 197.941 - 197.941 47.941 Immobilisations financières 1.373.953 779.916 594.036 448.534 ACTIF IMMOBILISE 3 4.392.036 2.047.816 2.344.220 2.175.516 ACTIF CIRCULANT Matières premières, approvisionnements 601.142 218.974 382.168 394.485 En cours de production de biens - - - - En cours de production de services 254.737 - 254.737 205.180 Marchandises - - - - Avances et acomptes versés sur commandes - - - - Stocks et en-cours 855.879 218.974 636.905 599.665 Clients et comptes rattachés 400.297 81.095 319.201 491.062 Autres créances 627.170 371.402 255.768 388.012 Créances 1.027.467 452.497 574.969 879.074 Disponibilités 364.281 - 364.281 579.353 Charges constatées d'avance 52.210 - 52.210 15.414 ACTIF CIRCULANT 4 2.299.837 671.471 1.628.365 2.073.506 Ecart de conversion actif - - - - TOTAL ACTIF 6.691.873 2.719.287 3.972.585 4.249.022

PASSIF (en €) Notes 30/06/2019 31/12/2018 Capital social ou individuel (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Prime d'émission, de fusion, d'apport - - Réserve légale 12.401 149.998 Réserves statutaires ou contractuelles - - Réserves réglementées - - Autres réserves 245.797 - Report à nouveau 1.064.999 694.050 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 78.639 479.150 Subventions d'investissement - - Provisions réglementées - - CAPITAUX PROPRES 5 1.525.850 1.447.212 Produit des émissions de titres participatifs - - Avances conditionnées - - AUTRES FONDS PROPRES - - Provisions pour risques 39.749 253.558 Provisions pour charges - - PROVISIONS 6 39.749 253.558 Emprunts obligataires convertibles - - Autres emprunts obligataires - - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 592.086 286.084 Concours bancaires courants 6.453 - Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs) 69.516 41.709 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 426.399 427.940 Dettes fiscales et sociales 1.041.628 1.150.347 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 130.000 330.000 Autres dettes 2.650 2.663 Comptes de régularisation - - DETTES 7 2.268.732 2.238.743 Produits constatés d'avance 138.253 309.511 Écarts de conversion passif - - TOTAL PASSIF 3.972.584 4.249.024

COMPTE DE RESULTAT (en €) Notes 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 Vente de marchandises - - - Production vendue de Biens 1.917.101 3.977.531 1.997.625 Production vendue de Services 409.141 1.314.946 689.418 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2.326.242 5.292.477 2.687.043 Production stockée 49.557 96.010 33.512 Subventions d'exploitation - - - Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 232.849 16.023 19.362 Autres produits - - - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 8 2.608.648 5.404.510 2.739.917 Achat de marchandises - - - Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 265.302 589.089 335.298 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 12.317 (230.855) (225.209) Autres achats et charges externes 560.606 1.326.447 628.939 Impôts, taxes et versements assimilés 48.220 134.077 56.277 Salaires et traitements 1.127.582 2.301.399 1.160.495 Charges sociales 397.359 840.712 446.462 Dotations aux amortissements 42.386 68.091 28.157 Dotations aux provisions 6.749 57.948 35.296 Autres charges 73.277 55.793 39.932 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 9 2.533.798 5.142.702 2.505.648 RESULTAT D'EXPLOITATION 74.851 261.808 234.269 Produits financiers 2.144 136.261 3.002 Charges financières 7.948 114.829 48.870 RESULTAT FINANCIER (5.804) 21.432 (45.869) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 69.046 283.240 188.401 Produits exceptionnels 9.597 55.640 36 Charges exceptionnelles 4 32.702 12.114 RESULTAT EXCEPTIONNEL 9.593 22.938 (12.079) Impôts sur les bénéfices - (172.972) - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 78.639 479.150 176.323

