Soditech : Résultats annuels 2018

COMMUNIQUE SUR

LES RESULTATS ANNUELS 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 12 avril 2019 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et vous les communiquons ci-après.

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

L'année 2018 a été marquée par plusieurs événements ayant impacté l'activité de l'entreprise :

Prospection à l'export afin d'élargir le marché de l'entreprise ;

Participation à la grappe performance industrielle ;

Investissements dans l'industrie 4.0.

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

Bilan

ACTIF (en €) 31/12/2018 31/12/2017 Immobilisations incorporelles 1.343.134 1.346.622 Immobilisations corporelles 383.848 367.898 Immobilisations financières 448.534 120.378 TOTAL ACTIFS IMMOBILISES 2.175.516 1.834.897 Stocks et en-cours 599.665 272.800 Créances 879.074 721.096 Disponibilités 579.353 219.558 Charges constatées d'avance 15.414 18.110 TOTAL ACTIFS CIRCULANTS 2.073.506 1.231.564 Ecarts de conversion actif - 561 TOTAL ACTIF 4.249.022 3.067.022 PASSIF 31/12/2018 31/12/2017 Capitaux propres Capital social (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Prime d'émission, de fusion, d'apport - - Réserve légale 149.998 149.998 Réserves statutaires ou contractuelles - - Report à nouveau 694.050 461.127 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 479.150 232.922 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1.447.212 968.061 Provisions pour risques et charges 253.558 248.529 PROVISIONS 253.558 248.529 Dettes Dettes financières 327.792 225.053 Dettes d'exploitation 1.578.286 1.520.043 Autres dettes 332.663 4.198 Produits constatés d'avance 309.511 101.138 DETTES 2.548.252 1.850.432 TOTAL PASSIF 4.249.022 3.067.022

Les capitaux propres ont augmenté et représentent désormais 34% du total bilan contre 32% au 31 décembre 2017.

L'actif circulant représente 68% du total bilan contre 40% l'année précédente.

Le taux d'endettement (total dettes/total bilan) est resté stable entre 2017 et 2018 et s'élève à 60%.

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

Résultat

COMPTE DE RESULTAT (en €) 31/12/2018 31/12/2017 Vente de marchandises - - Production vendue de Biens 3.977.531 3.633.175 Production vendue de Services 1.314.946 1.723.185 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 5.292.477 5.356.360 Production stockée 96.010 74.674 Subventions d'exploitation - - Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 16.023 60.415 Autres produits - - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 5.404.510 5.491.449 Achat de marchandises - - Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 589.089 766.178* Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) (230.855) (65.531) Autres achats et charges externes 1.326.447 1.265.469* Impôts, taxes et versements assimilés 134.077 83.678 Salaires et traitements 2.301.399 2.229.833 Charges sociales 840.712 827.081 Dotations aux amortissements 68.091 43.934 Dotations aux provisions 57.948 57.948 Autres charges 55.793 64.135 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 5.142.702 5.214.779 RESULTAT D'EXPLOITATION 261.808 276.670 Produits financiers 136.261 5.875 Charges financières 114.829 71.549 RESULTAT FINANCIER 21.432 (65.674) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 283.240 210.997 Produits exceptionnels 55.640 182.429 Charges exceptionnelles 32.702 272.159 RESULTAT EXCEPTIONNEL 22.938 (89.730) Impôts sur les bénéfices (172.972) (111.655) BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 479.150 232.922

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57924-2019.04.12-communique-sur-les-resultats-annuels-2018.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultatsCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews