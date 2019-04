Soditech : Resultats annuels 2018 Lire la suite...

Aix-en-Provence, le 12 avril 2019.

COMMUNIQUE SUR

LES RESULTATS ANNUELS 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 12 avril 2019 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et vous les communiquons ci-après.

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

L'année 2018 a été marquée par plusieurs événements ayant impacté l'activité de l'entreprise :

-Prospection à l'export afin d'élargir le marché de l'entreprise ;

-Participation à la grappe performance industrielle ;

-Investissements dans l'industrie 4.0.

