Sofina : Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire 0 08/05/2020 | 12:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires S O F I N A Société Anonyme Siège social : rue de l'Industrie, 31 à 1040 Bruxelles Numéro d'entreprise : 0403.219.397 (RPM Bruxelles) (la « Société» ou « Sofina») ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 MAI 2020 PROCES-VERBAL Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de droit des sociétés dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 (l' « Arrêté Royal») et aux communiqué de presse et convocation de la Société du 21 avril 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire de Sofina (« l'Assemblée») s'est tenue le jeudi sept mai deux mil vingt, à quinze heures, à son siège social, rue de l'Industrie, 31 à 1040 Bruxelles, selon les modalités suivantes : les membres du bureau étaient présents physiquement, à l'exception du Président ;

la présence physique des actionnaires, mandataires ou autres personnes ayant normalement le droit d'y participer n'était pas permise ;

le vote par procuration ou par correspondance a été imposé aux actionnaires , comme prévu par l'Arrêté Royal et les votes exprimés au moyen d'une procuration donnée à une autre personne que le mandataire désigné par le Conseil d'Administration ont été pris en compte. Aucun vote n'a pu être exprimé lors de l'Assemblée ;

comme prévu par l'Arrêté Royal et les votes exprimés au moyen d'une procuration donnée à une autre personne que le mandataire désigné par le Conseil d'Administration ont été pris en compte. Aucun vote n'a pu être exprimé lors de l'Assemblée ; les actionnaires ont été invités à soumettre leurs questions uniquement par écrit et préalablement à l'Assemblée; et

l'Assemblée a été retransmise en direct en format vidéo et était accessible pour les actionnaires ayant formulé la demande d'en suivre la retransmission. La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Sir David Verey CBE, Chair du Conseil d'Administration, qui assiste à l'Assemblée par vidéoconférence. Il demande à Monsieur Harold Boël, Chief Executive Officer, d'en assurer le bon déroulement. Ce dernier souligne qu'il s'agit de la dernière Assemblée présidée par Sir David en sa qualité de Président et tient à le remercier pour sa contribution durant les nombreuses années passées au service de Sofina en qualité d'Administrateur puis de Président. BUREAU Sir David Verey CBE désigne comme secrétaire, Monsieur Wauthier de Bassompierre ainsi que ce dernier et Madame Emilie van de Walle de Ghelcke comme scrutateurs. Il remercie les actionnaires, le Commissaire et les administrateurs assistant à la retransmission vidéo de l'Assemblée Générale Ordinaire. DEPOT DES PIECES Monsieur Wauthier de Bassompierre dépose les pièces suivantes sur le bureau: 1. les numéros justificatifs des journaux dans lesquels ont été insérés les avis de convocation à la présente Assemblée avec mention de l'ordre du jour et des formalités accomplir pour pouvoir y assister, à savoir :

- Le Moniteur Belge du 7 avril 2020;

- L'Echo et De Tijd du 7 avril 2020. 1/44 2 les lettres et e-mails contenant les avis de convocation à la présente Assemblée avec mention de l'ordre du jour et des formalités à accomplir pour pouvoir y assister adressés aux actionnaires nominatifs, aux administrateurs de la Société et au Commissaire en date du 7 avril 2020. le communiqué de presse et la convocation mise à jour à la suite de la modification des modalités de participation à la présente Assemblée, conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal, en date du 21 avril 2020, soit plus de 6 jours avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire. la liste de présences constatant que 320 actionnaires sont présents, représentés ou ont voté par correspondance et qu'ils possèdent ensemble 21.634.381 actions donnant le droit de vote, soit 64,21% du capital 1 . le registre reflétant le nombre d'actions inscrits au 23 avril 2020 à minuit (date d'enregistrement) soit dans le registre des actionnaires nominatifs soit sur un compte titres auprès d'une institution financière et pour lesquelles les actionnaires ont manifesté, au plus tard le 3 mai 2020 à 15 heures (heure belge), leur volonté de participer à l'Assemblée. le rapport du Conseil d'Administration, le bilan, le compte de résultats de l'exercice 2019, ainsi que l'annexe, arrêtés par le Conseil d'Administration et vérifiés par le Commissaire. L'Assemblée reconnaît que toutes les formalités légales et statutaires ont été remplies et qu'elle est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour. ORDRE DU JOUR L'Assemblée dispense M. le Président de la lecture de l'ordre du jour, libellé comme suit : 1. RAPPORTS ET COMPTES ANNUELS Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire relatif à l'exercice social 2019. Présentation des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social 2019. 1.3.Approbation des comptes annuels sociaux relatifs à l'exercice social 2019 et affectation du résultat. Propositiond'approuver les comptes annuels sociaux de la Société arrêtés au 31 décembre 2019, tels qu'établis par le Conseil d'Administration, en ce compris l'affectation du résultat de la Société et la distribution d'un dividende unitaire brut de 2,90 EUR. 2. RAPPORT DE REMUNERATION Propositiond'approuver le Rapport de rémunération relatif à l'exercice social 2019. 3. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE 1On entend par capital, l'ensemble des actions avec droit de vote à savoir 33.691.722 actions (34.250.000 actions moins 558.278 actions propres). 2/44 3 Proposition de donner décharge par un vote spécial aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice social 2019. Proposition de donner décharge au Commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice social 2019. 4. RENOUVELLEMENTS DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET FIXATION DE LEUR RÉMUNÉRATION Les mandats d'administrateurs de Monsieur Jacques Emsens, Madame Charlotte Strömberg et de Sir David Verey CBE, Président du Conseil d'Administration, viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2020. Sir David Verey CBE a indiqué qu'il ne souhaitait pas demander le renouvellement de son mandat. Proposition, sur recommandation du Comité de Nomination et sur proposition du Conseil d'Administration de renouveler le mandat de : Madame Charlotte Strömberg, pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 et de constater son indépendance au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et de la disposition 3.5 du Code de Gouvernance d'Entreprise 2020, dès lors qu'elle respecte l'ensemble des critères énoncés par cette disposition. Sa rémunération sera, comme pour l'ensemble des administrateurs, à l'exception de l'Administrateur Délégué, fixée conformément à l'article 36 des statuts. Monsieur Jacques Emsens, pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023. Sa rémunération sera, comme pour l'ensemble des administrateurs, à l'exception de l'Administrateur Délégué, fixée conformément à l'article 36 des statuts. 5. NOMINATION DU COMMISSAIRE Le mandat de Commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, représentée par Monsieur Eric Nys, vient à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2020. Proposition, sur recommandation du Comité d'Audit, de nommer Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, une société de droit belge, ayant son siège social De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, Belgique, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711 (RPM Bruxelles), représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-François Hubin, reviseur d'entreprises, en qualité de Commissaire pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 et de fixer ses émoluments à 75.000 EUR par an (hors TVA et frais). Les émoluments du Commissaire seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la vie. 6. APPROBATION DES CLAUSES DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:151 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS Conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, l'Assemblée Générale est seule compétente pour approuver des clauses conférant à des tiers des droits affectant substantiellement le patrimoine de la Société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement substantiel à sa charge, 3/44 4 lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la Société ou d'un changement de contrôle exercé sur elle. Dans ce cadre, sont soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire : Suite à l'augmentation des montants couverts, les deux Conventions de Crédit

Revolving du 15 décembre 2016 entre BNP Paribas Fortis SA et Sofina respectivement d'un montant de 90 millions EUR et de 50 millions EUR

(montants respectivement portés à 105 millions EUR et 70 millions EUR le 25 novembre 2019) ; et

Revolving du 15 décembre 2016 entre BNP Paribas Fortis SA et Sofina respectivement d'un montant de 90 millions EUR et de 50 millions EUR (montants respectivement portés à 105 millions EUR et 70 millions EUR le 25 novembre 2019) ; et la Convention de Crédit Revolving du 25 novembre 2019 entre BNP Paribas

Fortis SA et Sofina d'un montant de 50 millions EUR. De manière générale, ces clauses autorisent la banque partie à la convention de crédit à suspendre la convention de crédit ou à en exiger le remboursement anticipé en cas de modification substantielle de l'actionnariat de Sofina susceptible d'avoir une incidence sur la composition des organes de gestion ainsi que sur les personnes chargées de l'administration de la gestion journalière. Propositiond'approuver les clauses de changement de contrôle précitées conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations. 7. DIVERS *** RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RAPPORT DE REMUNERATION ET RAPPORT DU COMMISSAIRE, COMPTES CONSOLIDES ET COMPTES SOCIAUX La brochure contenant le rapport annuel complet de la Société, en ce compris le rapport du Conseil d'Administration, la déclaration de gouvernance d'entreprise, le rapport de rémunération et le rapport du Commissaire relatifs à l'exercice 2019 ainsi que les comptes consolidés et une version abrégée des comptes sociaux de la Société arrêtés au 31 décembre 2019 a été publiée dans son intégralité le 26 mars 2020 après 17h40 sur le site internet de la Société et envoyée aux actionnaires nominatifs le 7 avril 20202et aux actionnaires qui en ont fait la demande. La version intégrale des comptes sociaux, comprenant le bilan social a été publié le 26 mars 2020 après 17h40 sur le site internet de la Société. L'Assemblée dispense le bureau de leur lecture. Après l'allocution du Président du Conseil d'Administration adressant la situation pandémique en cours ainsi que faisant le bilan de l'année et de sa longue carrière au service de la Société, le CEO présente les faits majeurs de l'année 2019, le General Counsel détaille les initiatives en matière de responsabilité sociétale (« CSR ») et la Présidente du Comité des Rémunérations commente le Rapport de rémunération. Aucune question écrite n'ayant été posée par les actionnaires préalablement à l'Assemblée, il est procédé aux votes sur les résolutions à l'ordre du jour : 1.RAPPORTS ET COMPTES ANNUELS 1.1 Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire sur l'exercice social 2019 sont présentés à l'Assemblée. 2Les actionnaires nominatifs ayant notifié par écrit leur volonté de recevoir le rapport annuel ainsi que les documents relatifs à la présente Assemblée Générale sous forme électronique conformément aux articles 2:32 et 7:128 du Code des sociétés et des associations ont reçu ces documents par e-mail le 7 avril 2020. 4/44 5 Les comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social 2019 sont présentés à l'Assemblée. L'Assemblée approuve les comptes sociaux annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2019, à savoir le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2019, ainsi que l'annexe, tels qu'ils leur ont été soumis par le Conseil d'Administration et tels qu'annexés au présent procès-verbal, en ce compris l'affectation suivante du résultat relatif à l'exercice 2019 : Affectation du résultat de Sofina SA pour l'exercice 2019 Bénéfice reporté Réserves (en EUR) disponibles (en EUR) Solde au 31/12/2018 1.153.318.681 1.100.000 Mouvements sur actions propres (17.459.921) Bénéfice de l'exercice 307.303.651 Sous-total avant affectation 1.460.622.332 1.082.540.079 Dividende brut de 2,90 EUR par action (99.325.000) Administrateurs (2.085.825) Affectation aux réserves disponibles (117.459.921) 117.459.921 Solde au 31/12/2019 1.241.751.586 1.200.000.000 Variation +88.432.905 +100.000.000 Le dividende unitaire brut de 2,90 EUR (soit un dividende unitaire net de 2,03 EUR) relatif au coupon n°22 sera mis en paiement à partir du 18 mai 2020. Cette résolution est adoptée à la majorité de 100% des voix, soit 21.615.154 votes pour, aucun vote contre et 19.227 abstentions. 2.RAPPORT DE RÉMUNÉRATION L'Assemblée approuve le Rapport de rémunération du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019. Cette résolution est adoptée à la majorité de 98,62% des voix, soit 21.334.963 votes pour, 298.142 votes contre et 1.276 abstentions. 3.DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AUCOMMISSAIRE L'Assemblée, par un vote spécial conformément à l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, donne décharge à Mmes et MM. les administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 100% des voix, soit 21.594.970 votes pour, aucun vote contre et 39.411 abstentions. L'Assemblée, par un vote spécial conformément à l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, donne décharge à Monsieur le Commissaire de toute 5/44 6 responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,95% des voix, soit 21.585.099 votes pour, 9.871 votes contre et 39.411 abstentions. 4.RENOUVELLEMENTS DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET FIXATION DE LEUR REMUNERATION Les mandats d'administrateurs de Monsieur Jacques Emsens, Madame Charlotte Strömberg et de Sir David Verey CBE, Président du Conseil d'Administration, viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée. Sir David Verey CBE ne souhaite pas demander le renouvellement de son mandat. Sur recommandation du Comité de Nomination et sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide de: renouveler le mandat de Madame Charlotte Strömberg, pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 et de constater son indépendance au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et de la disposition 3.5 du Code de Gouvernance d'Entreprise 2020, dès lors qu'elle respecte l'ensemble des critères énoncés par cette disposition. Sa rémunération sera, comme pour l'ensemble des administrateurs, à l'exception de l'Administrateur Délégué, fixée conformément à l'article 36 des statuts.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 96,99% des voix, soit 20.971.970 votes pour, 649.973 votes contre et 12.438 abstentions. renouveler le mandat de Monsieur Jacques Emsens, pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023. Sa rémunération sera, comme pour l'ensemble des administrateurs, à l'exception de l'Administrateur Délégué, fixée conformément à l'article 36 des statuts. Cette résolution est adoptée à la majorité de 98,64% des voix, soit 21.236.459 votes pour, 293.872 votes contre et 104.050 abstentions. 5.NOMINATION DU COMMISSAIRE Le mandat de Commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, représentée par Monsieur Eric Nys, vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée. Sur recommandation du Comité d'Audit, l'Assemblée décide de nommer Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, une société de droit belge, ayant son siège social De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, Belgique, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711 (RPM Bruxelles), représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-François Hubin, reviseur d'entreprises, en qualité de Commissaire pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 et de fixer ses émoluments à 75.000 EUR par an (hors TVA et frais). Les émoluments du Commissaire seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la vie. Cette résolution est adoptée à la majorité de 100% des voix, soit 21.634.321 votes pour, aucun vote contre et 60 abstentions. 6/44 7 6.APPROBATION DE CLAUSES DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE7:151DUCODE DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS L'Assemblée décide d'approuver, conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, les clauses de changement de contrôle décrites dans l'ordre du jour de l'Assemblée. Cette résolution est adoptée à la majorité de 98,86% des voix, soit 21.504.515 votes pour, 29.866 votes contre et 100.000 abstentions. 7.DIVERS La séance de vote étant terminée, la Société partage quelques considérations sur l'impact de la pandémie actuelle sur son portefeuille ainsi que sur les initiatives prises tant par les sociétés de son portefeuille que par elle-même dans ce contexte particulier. La Société indique avoir réalisé, en préparation de la présente Assemblée, un exercice d'estimation de l'évolution de ses fonds propres au 31 mars 2020 par rapport à ceux de la précédente clôture. Cet exercice a été réalisé selon la méthode décrite en Assemblée et reprise en annexe au présent procès-verbal. Cette estimation a été effectuée sans l'intervention du Commissaire ni du consultant habituellement chargé de la revue du portefeuille non coté. Compte tenu de ce qui précède et de la volatilité actuelle, la Société estime l'impact négatif sur ses fonds propres au 31 mars 2020 (avant paiement du dividende et des tantièmes) d'environ 11% par rapport à ses fonds propres arrêtés au 31 décembre 2019 qui étaient, pour rappel, de 7,63 milliards d'euros. Monsieur Dominique Lancksweert prend ensuite la parole en fin de séance. S'exprimant au nom des collaborateurs de la Société et de ses actionnaires, il souligne l'importance de la contribution de Sir David au développement et au progrès de la Société durant ces six dernières années et l'en remercie chaleureusement. LEVEE DE SEANCE L'ordre du jour étant épuisé dès lors qu'il n'y a pas de points « divers » et le procès-verbal approuvé, le Président invite les membres du bureau à signer le procès-verbal. La séance est levée à quinze heures quarante-cinq. Le Secrétaire, Le Président, Les Scrutateurs, 7/44 Annual General Meeting of Shareholders 7 May 2020 8/44 We aspire to be the preferred partner of entrepreneurs and families who lead growing companies by backing them with patient capital and supportive advice 9/44 2 Highlights (1) Considering the portfolio in transparency. (2) Since 1 January 2018, Sofina has adopted the status of investment entity in accordance with IFRS 10. Figures relating to the financial years 2016 and 2017 have been restated in accordance with IAS 3 10/44 28, §18 to ensure that the shareholders' equity can be compared to that of following years. Accounting data are established in accordance with IFRS since 31 December 2004. Shareholders' equity for the financial years prior to 2004 correspond to the estimated value of the assets. Today's presentation Opening of the Annual General Meeting by the CEO

Word of the Chairman

Key figures for 2019

Key events in 2019 : investment and internal activities

Corporate social responsibility - main actions in 2019

Variable remuneration - Long term incentives

Proposed resolutions and results of the votes

Covid-19 :

impact on portfolio companies impact on Sofina's shareholders' equity initiatives taken by portfolio companies and Sofina's contributions

Closing remarks 11/44 4 Opening of the Annual General Meeting by the CEO 12/44 5 Word of the Chairman 13/44 6 Key figures for 2019 14/44 7 Key Figures for 2019 Overview of annual consolidated results (in EUR m) 2019 2018 Variation Shareholders' equity 7,629 6,544 + 16.6% Net profit (share of the group) 1,200 861 + 39.3% Amounts per share (in EUR) 2019 2018 Variation Shareholders' equity (1) 226.92 194.28 + 16.8% Net profit (share of the group) (2) 35.63 25.59 + 39.2% Gross dividend (3) 2.90 2.79 + 4.1% Net dividend 2.03 1.95 + 4.1% Total Shareholder Return (in %) 18.4% 14.8% + 3.6% Performance of the Sofina Adjusted Net Asset Value per Share (ANAVPS) ANAVPS MSCI AC WI Over-performance vs MSCI AC WI (in EUR) Annualised performance over the period 2016-2019 11.64% 10.37% + 1.27% (1) Calculation based on the number of outstanding shares per year end (33,618,272 in 2019 and 33,681,297 shares in 2018). 8 (2) 15/44 Calculation based on the average number of outstanding shares for the year (33,677,142 in 2019 and 33,654,106 shares in 2018). (3) The gross dividend (not rounded up) amounts to EUR 2.785714 in 2018. It is not rounded up for 2019. Key events in 2019 Investment and internal activities 16/44 9 Key events in 2019 - Investment activity Long-term minority investments NEW INVESTMENTS REINFORCEMENTS FULL AND PARTIAL EXITS 17/44 10 Key events in 2019 - Investment activity Sofina Private Funds - Investments in venture and growth capital funds NEW COMMITMENTS IN OUR NEW MANAGERS ADDED EXISTING PORTFOLIO MANAGERS TO OUR PORTFOLIO 18/44 11 Key events in 2019 - Investment activity Sofina Growth ─ Investments in fast-growing businesses ASIA EUROPE U.S. NEW INVESTMENTS REINFORCEMENTS FULL AND PARTIAL EXITS 19/44 12 Key Events in 2019 - Internal activities Internal events Sofina celebrated its 120 years during an offsite held in Chamonix

during an offsite held in Chamonix The Luxembourg team moved in new offices

Luxembourg team new offices Corporate Social Responsibility : launching of numerous initiatives across our 3 offices

numerous initiatives Full implementation of new IT tools allowing better collaboration and flexibility and which have enabled us working from home since 18 March 2020

better collaboration and flexibility Ca. EUR 180k of training expenses, concerning 70% of our employees

Collective bonus linked to environmental objectives Reinforcement of the teams - new hires 11 new hires in 2019

Representing 5 different nationalities: Belgian, French, German, Luxembourg and Singaporean

4 women and 7 men 20/44 13 Corporate Social Responsibility Main actions in 2019 "Making Sofina sustainable" 21/44 14 Corporate social responsibility - main actions in 2019 Cornerstone of our CSR project : the adherence to the UNPRI in March 2019 and its implementation in our investment decision and monitoring process Following our adherence to the UNPRI, we committed to implement the six Principles for Responsible Investment in our investment process in order to better manage risks while generating sustainable returns over the long term

in order to better manage risks while generating sustainable returns over the long term What does that mean for us?

We will formalise our ESG commitments, values and actions in an investment policy setting out When performing new investments, we will seek appropriate disclosures on ESG issues by these targets, assess the contribution of a target company to the UN SDG and its ESG performance We will ensure ESG issues are considered during the pre-due diligence and the due diligence phase. Specific attention is given to CSR due diligence and post closing covenants/action plans on CSR matters are being negotiated in our recent new investments We will further engage with our portfolio companies to ensure that ESG considerations are considered by them We will implement tools and process to ensure we can report on our activities and progress towards implementing the Principles

Draft UNPRI reporting done in March 2020 and first public reporting due to the UNPRI on the financial year 2020 Continued contribution to the Platform for Education and Talent and many internal initiatives relating to our employees, our communities and our environment(see CSR section of our Annual Report 2019 and www.sofinaboel.be) 22/44 15 Variable remuneration Long term incentives Presentation by Ms Catherine Soubie Chair of the Remuneration Committee 23/44 16 Variable remuneration - Long term incentives Variable remuneration of senior management is composed as follows :

Stock options - vesting after 3 years Performance Share Units (PSU) granted under the Long-Term Incentive Plan (LTIP)

The number of stock options and PSU is decided every year by the Board of Directors on the recommendation of the Remuneration Committee

by the Board of Directors on the recommendation of the Remuneration Committee The stock option plan (SOP) has been issued based on the Law of 26 March 1999 relating the Belgian action plan for employment

the Law of 26 March 1999 relating the Belgian action plan for employment The LTIP has been implemented since 2017; its key features are as follows:

It is designed to better align the variable remuneration of senior management with the interests of the shareholders It compares the evolution of Sofina's Net Asset Value per Share (NAVPS), dividend reinvested, with a reference index, the MSCI All Countries World Index in EUR (MSCI ACWI), over a 4-year cohort.

24/44 17 Long Term Incentive Plan (LTIP) - Performance test and result The number of PSU vested (and as a consequence, the payout) depends on the results of the performance test run over a 4-year cohort (from no vesting of the PSU if underperformance vis-à-vis the MSCI AC WI to 100% vesting if the NAVPS has a performance of 4% (or more) compared to the performance of the MSCI AC WI).

number of PSU vested the results of the performance test a 4-year cohort Over the 2016-2019 cohort, Sofina's Adjusted Net Asset Value (1) per Shares (the "ANAVPS") outperformed the

MSCI AC WI by 1.27% Year ANAVPS Gross ANAVPS Yearly MSCI (EUR) MSCI (EUR) Yearly Over-performance (t-1) dividend (t) performance (t-1) (t) performance 2016 152.12 2.45 154.53 3.22% 156.11 176.76 11.09% - 7.87% 2017 154.32 2.56 166.63 9.74% 176.76 192.48 8.89% 0.85% 2018 166.40 2.67 188.94 15.30% 192.48 183.15 - 4.85% 20.15% 2019 188.71 2.79 221.35 18.95% 183.15 236.13 28.93% - 9.98% Annualised performance 11.64% 10.37% 1.27% over the period 2016-2019 As a result, 46% of the PSU granted in respect of the 2016-2019 cohort did vest , resulting in a EUR 6.59M pay-out to the Executive Committee and other members of management in 2019. (1) An adjustment is made to take into account the requirement to keep a cash position equal to 2 years of dividend on Sofina's balance sheet. 18 25/44 Stock Option Plan Stock options in 2019

Stock options granted: 124,750 Exercise price: EUR 196.80

This includes the stock options that have been granted toMembers of the Executive Committee CEO: 22,000 stock options

Other Members of the Executive Committee: 11,000 stock options/person 26/44 19 Proposed resolutions and results of the votes Annual General Meeting 7 May 2020 27/44 20 Agenda and attendance list Agenda Reports and Annual Accounts Remuneration Report Discharge to the Directors and the Statutory Auditor Renewal of Directors' mandates and setting of their remuneration Appointment of the Statutory Auditor Change of control clauses - Article 7:151 of the Code of companies and associations Miscellaneous Attendance list Number of shareholders present, represented or voting by correspondence: 320

Number of shares present, represented or voting by correspondence: 21,634,381

Total capital entitled to vote : 64.21% 28/44 21 Item 1.3 - Proposed resolution 1. Reports and annual accounts 1.3 Proposalto approve the annual corporate accounts of the Company closed as per 31 December 2019, as prepared by the Board of Directors, including the allocation of the Company's results and the distribution of a gross dividend of EUR 2.90per share Allocation of Sofina SA's profits for the financial year 2019 Profit brought forward Available reserves (in EUR) (in EUR) Balance at 31/12/2018 1,153,318,681 1,100,000,000 Movement of own shares (17,459,921) Profit for the period 307,303,651 Sub-total before allocation 1,460,622,332 1,082,540,079 Gross dividend of EUR 2.90 per share (99,325,000) Directors fees (2,085,825) Allocation to the available reserves (117,459,921) 117,459,921 Balance at 31/12/2019 1,241,751,586 1,200,000,000 Variance +88,432,905 +100,000,000 Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 29/44 22 Item 1.3 - Result of the votes 1. Reports and annual accounts 1.3 Proposalto approve the annual corporate accounts of the Company closed as per 31 December 2019, as prepared by the Board of Directors, including the allocation of the Company's results and the distribution of a gross dividend of EUR 2.90per share This resolution is approved at a majority of 100%of the votes, detailed as follows: 21,615,154 votes in favour

0 votes against

19,227 abstentions Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 30/44 23 Item 2 - Proposed resolution and result of the votes 2. Remuneration Report Proposalto approve the Remuneration report relating to the financial year 2019 This resolution is approved at a majority of 98.62% of the votes, detailed as follows: 21,334,963 votes in favour

298,142 votes against

1,276 abstentions Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 31/44 24 Item 3 - Proposed resolutions and result of the votes 3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor Proposal to grant the discharge to the Directors for their mandate relating to the 2019 financial year

This resolution is approved at a majority of 100% of the votes, detailed as follows: 21,594,970 votes in favour

0 votes against

39,411 abstentions Proposal to grant the discharge to the Statutory Auditor for its mandate relating to the 2019 financial year

This resolution is approved at a majority of 99.95% of the votes, detailed as follows: 21,585,099 votes in favour

9,871 votes against

39,411 abstentions Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 32/44 25 Item 4.1 - Proposed resolution and result of the votes 4. Renewal of Directors' mandates and setting of their remuneration Proposal, upon recommendation by the Nomination Committee and by the Board of Directors, to renew the following mandates: 4.1 Ms. Charlotte Strömberg, for a term of 4 years up to and including the Annual General Meeting to be held in 2024 and to acknowledge that Ms. Strömberg qualifies as an independent director within the meaning of article 7:87 of the Code of companies and associations and provision 3.5 of the 2020 Belgian Corporate Governance Code, as she complies will all criteria provided for in the aforementioned provisions. As for all Directors, except the CEO, her remuneration shall be calculated in accordance with article 36 of the articles of association. This resolution is approved at a majority of 96.99%of the votes, detailed as follows: 20,971,970 votes in favour

649,973 votes against

12,438 abstentions Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 33/44 26 Item 4.2 - Proposed resolution and result of the votes 4. Renewal of Directors' mandates and setting of their remuneration Proposal, upon recommendation by the Nomination Committee and by the Board of Directors, to renew the following mandates: 4.2 Mr. Jacques Emsens, for a term of 3 years up to and including the Annual General Meeting to be held in 2023. As for all Directors, except the CEO, his remuneration shall be calculated in accordance with article 36 of the articles of association. This resolution is approved at a majority of 98.64%of the votes, detailed as follows: 21,236,459 votes in favour

293,872 votes against

104,050 abstentions Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 34/44 27 Item 5 - Proposed resolution and result of the votes 5. Appointment of the Statutory Auditor Proposal, upon recommendation of the Audit Committee, to appoint as statutory auditor Ernst Young Bedrijfsrevisoren BV/Réviseurs d'Entreprises SRL, a company organised under the laws of Belgium, having its registered office at De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, Belgium, and registered with the Crossroads Bank for Enterprises under number 0446.334.711 (RLE Brussels), represented by its permanent representative Mr. Jean-François Hubin, statutory auditor, for a period of 3 years ending at the end of the Annual General Meeting of 2023 and set its remuneration at EUR 75,000 per year (excluding VAT and expenses). The Statutory Auditor's fees will be adjusted annually with the cost of living index. This resolution is approved at a majority of 100%of the votes, detailed as follows: 21,634,321 votes in favour

0 votes against

60 abstentions Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 35/44 28 Item 6 - Proposed resolution 6. Change of control clauses - Article 7:151 of the Code of companies and associations The following clauses are submitted for approval by the Annual General Meeting: Pursuant to the increase of the amounts thereunder, two revolving credit agreements between BNP Paribas Fortis SA and Sofina dated 15 December 2016 for EUR 90 million and EUR 50 million (amounts respectively increased to EUR 105 million et EUR 70 million on 25 November 2019); and

Revolving Credit Agreement between BNP Paribas Fortis SA and Sofina dated 25 November 2019 for EUR 50 million. These clauses allow the bank which is a party to the credit agreement to suspend the credit agreement or to require its early repayment in case of substantial change of the shareholding of Sofina which is likely to have an impact on the composition of the management bodies and on the persons in charge of daily management. Proposalto approve the aforementioned change of control clauses in accordance with article 7:151 of the Code of companies and associations. Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 36/44 29 Item 6 - Result of the votes 6. Change of control clauses - Article 7:151 of the Code of companies and associations Proposalto approve the aforementioned change of control clauses in accordance with article 7:151 of the Code of companies and associations. This resolution is approved at a majority of 99.86%of the votes, detailed as follows: 21,504,515 votes in favour

votes in favour 29,866 votes against

votes against 100,000 abstentions Note: the numbering of the resolutions follows the agenda of the Annual General Meeting. 37/44 30 Covid-19 Impact on portfolio companies Impact on Sofina's shareholders' equity Initiatives taken by portfolio companies and Sofina's contributions 38/44 31 Covid-19 - Impact on our portfolio Focus of our investment team and impact on portfolio companies The crisis is having an impact on all portfolio companies, both from a business impact (positive and negative) and from an operational point of view.

Regarding Sofina Private Funds, investment pace and distributions are likely to decline, with a possible, though at this stage difficult to predict, impact on cash flow. The impact on valuation will be known with some delay as these are only communicated +/- 6 weeks post end of quarter, based on comparables at the closing of the quarter.

Our investment team is monitoring and supporting our portfolio companies. These companies are focussing on business continuity and ensuring safety, managing financial risks (cash and leverage), managing supply and demand and identifying trends in the post Covid-19 setting 39/44 32 Impact of Covid-19 on Sofina's shareholders' equity The negative impact of Covid-19 on Sofina's shareholders' equity (before payment of the dividend and board fees) at 31 March 2020 is estimated at ca. 11% compared to its shareholders' equity at previous close Key points of attention on valuation methodology applied • Non audited and no involvement of third-party review (Duff & Phelps) • Based on IFRS 13 principles and guided by the 2018 International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines as well as the IPEV March 2020 Special Valuation Guidance Unquoted P1 and P3 participations - specific considerations applied in addition to the methods deployed in the 2019 Annual report such as: Increased risk premium for additional uncertainty Key consideration is the market and peers

evolutions between December 2019 and March 2020.

Price of recent investment - only if relevant in Covid-19 context and sufficiently close •Based on the 31 March 2020 measurement date - further market evolutions after the 31 March 2020 have not been considered or included •Special care taken in market to measurement date and multiples analysis and other IPEV criteria's relevance of method • Broadly same methods deployed as in December 2019 when relevant and where information available. • High volatility and uncertainty of Covid-19 context - key assumptions gathered from the markets and portfolio companies as well as market movements taken into consideration. Method deployed for Sofina Private Funds Latest value received from the fund managers (Dec 31, 2019) adjusted by capital calls, distributions and the evolution of the markets (e.g. through a historical correlation between public markets and the funds performance). 40/44 33 Covid-19 - Examples of actions taken by our portfolio companies bioMérieux has developed two molecular biology-based identifications tests and is currently working on a serology test •Biotech Dentalgave masks to hospitals and produced 3,000 3D printed visors for hospitals Danone provided EUR 250M to support 15k small businesses (farmers, suppliers) in its ecosystem, speeded up payment terms to suppliers and implemented bonuses to employees working on sites during the pandemic

provided EUR 250M to support 15k small businesses (farmers, suppliers) in its ecosystem, speeded up payment terms to suppliers and implemented bonuses to employees working on sites during the pandemic In spite of very difficult operational conditions, GL events provided solutions for temporary hospital bases (tents and exhibition centres) and donated 20k masks to hospitals in Lyon

provided solutions for temporary hospital bases (tents and exhibition centres) and donated 20k masks to hospitals in Lyon MXNS donated 20k masks to nursing homes in Lyon and 500 daily food packs to families in Brazil •Nuxedonated hand creams to hospitals The Hut Group has recruited 500 new permanent roles, been active in the sourcing of hand sanitisers now available on its website and pledged to issue a support package of around GBP 10m in Manchester and other territories •Byju'sprovides free access to its complete app to school students •Vintedmade a donation of EUR 1M to charities fighting against Covid-19 Zilingo is closely involved in the supply of personal protective equipment for healthcare professionals 41/44 34 Covid-19 - Sofina's contributions Contribution of INR 3.5cr (ca. USD 500k) to the Action Covid Team (ACT) Fund ( actgrants.in

launched by VC funds in India (incl. Sequoia, Lightspeed, Matrix, Accel) and founders close to Sofina (incl. Mukesh Bansal, Kunal Shah) objective to " to give wings to ideas that could combat Covid-19 with immediate impact "

Support Medical Equipment for Belgium, through an EUR 750k interest free loan

Belgian private initiative purpose to buy and transport medical equipment (masks, gloves and other medical supplies) providing sourcing expertise and working capital to facilitate procurement

Delivery of Easter baskets and skin products in hospitals and nursing homes

delivery of 220 baskets for 1,200 people with organic fruits, cookies and chocolate eggs to support medical staff and patients in two hospitals in Brussels and one nursery home delivery of skin care products for 1,400 nurses and care assistants of one other hospital in Brussels on the International Nurses' Day

Sofina's Covid-19 fundraising initiative 42/44 35 Closing remarks 43/44 36 44/44 La Sté Sofina SA a publié ce contenu, le 08 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 mai 2020 10:34:01 UTC. Document originalhttps://www.sofinagroup.com/wp-content/uploads/2020/05/Proces-Verbal-Assemblee-Generale-Ordinaire-07.05.2020.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/699C12EB89DA69170F37D58B6B7FACCD71FFBB0D 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SOFINA SA 12:35 SOFINA : Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire PU 12:30 SOFINA : Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders PU 07/05 SOFINA : Press release – Shareholders' Meetings – 07/05/2020 PU 07/04 SOFINA SA : Rachat d'actions propres CO 23/03 SOFINA SA : publication des résultats annuels 21/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Capgemini, LVMH, Kering, Iliad, Hermès, Fevertree, Vo.. 2019 SOFINA SA : Rapport annuel CO 2019 SOFINA : Share Buy Back – 28/11/2019 PU 2019 SOFINA : Rachat d'actions propres CO 2019 SOFINA : Rachat d'actions propres CO Recommandations des analystes sur SOFINA SA 21/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Capgemini, LVMH, Kering, Iliad, Hermès, Fevertree, Vo.. 2019 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Safran, Sodexo, Elior, Scor, LafargeHolcim, Pirelli, .. 2019 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ArcelorMittal, Kering, LafargeHolcim, EssilorLuxottic..