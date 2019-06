SOFRAGI : Mise à jour des Statuts et du Document d'Information

Communiqué DE PRESSE

Paris, le 13 juin 2019

Mise à jour des Statuts et du Document d'Information

Lors de l'assemblée générale mixte du 12 juin 2019, les actionnaires de SOFRAGI ont adopté à 100% la mise à jour de la politique d'investissement (article 6) figurant dans les statuts sans en changer la philosophie ni l'orientation générale.

Cette mise à jour vise uniquement à clarifier la rédaction antérieure en levant d'éventuelles ambiguïtés sur les instruments financiers éligibles à l'actif de la SICAF.

Désormais, la politique d'investissement explicitée dans les statuts renvoie au Document d'Information s'agissant de la liste détaillée de ces instruments financiers.

Parallèlement, la liste des risques a été actualisée.

En conséquence de ces modifications statutaires, le Conseil d'administration a mis à jour le Document d'information.

Les statuts et le Document d'Information mis à jour sont disponibles sur le site internet de la Société dans son onglet « Notice d'information et autres documents réglementaires ».

Les investisseurs sont invités à consulter ces documents préalablement à l'acquisition d'actions SOFRAGI.

* * *

