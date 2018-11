SOFRAGI : Nomination d'un nouveau Président Directeur Général

SOFRAGI

Société Française de Gestion et d'Investissement (SOFRAGI)

37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - Tel : (33) 01 56 43 62 50

SICAF au capital de 3 100 000 € - 784 337 487 RCS Paris - LEI : 96950033KDS3Y9IAIM15

Communiqué de presse

Paris, le 29 novembre 2018

M. Philippe Taffin est nommé Président Directeur Général de SOFRAGI

Lors du Conseil d'administration du 28 novembre 2018, M. Henri Ghosn a présenté sa démission de ses fonctions de Président Directeur Général et d'administrateur, pour convenance personnelle, à l'approche de l'issue de ses mandats, arrivant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Le Conseil a exprimé à M. Henri Ghosn ses remerciements unanimes pour les progrès accomplis dans la gouvernance et a salué les très bons résultats financiers de la Société réalisés sous sa direction.

Sollicité sur proposition unanime du Conseil d'administration, M. Philippe Taffin, directeur des investissements d'Aviva France, et représentant permanent d'Aviva Vie au Conseil d'administration de SOFRAGI (du 3 juillet 2012 au 16 novembre 2018), membre du Comité d'audit et de gestion (du 30 novembre 2012 au 16 novembre 2018), a accepté d'assumer, pendant une période de transition jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en juin 2019, les fonctions de Président Directeur Général avec l'objectif notamment de rechercher un candidat pour une nouvelle direction générale de la société.

La gestion financière et administrative de la société continuera à être assurée par Cybèle AM.

Philippe Taffin, 58 ans, est diplômé de HEC 1983 et titulaire d'un DEA d'économie spécialisé sur le financement de l'économie et les sujets de l'endettement. Il est également actuaire diplômé IAF.

Il débute en 1987 chez BTP Investissement puis rejoint la Barep (filiale de Société Générale) en tant que responsable du desk obligataire. En 1993, il intègre HSBC Assurances, au poste de directeur des investissements et de la Gestion Actif-Passif. En 1998, il prend la responsabilité de l'ingénierie Financière et Actuariat chez AXA IM, puis en 2005, celle du pôle Développement et Spécialistes Produits au sein des équipes Taux Euro Crédit chez Amundi.

Il rejoint Aviva Investors France en 2010 en tant que responsable des équipes de Spécialistes en Investissements et Développement Produits avant d'être nommé Directeur des Investissements et de la Gestion Actifs-Passif chez Aviva France en mai 2012. Au titre de ces fonctions, il assume désormais la direction générale de SOFRAGI et occupe déjà d'autres mandats dans certaines sociétés du groupe Aviva France, recensés dans le rapport financier annuel de SOFRAGI.

A propos de SOFRAGI

SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 14 millions d'euros pour l'exercice 2017.

