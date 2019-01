SOFRAGI : Nomination d'un nouveau Président Directeur Général

Communiqué de presse

Paris, le 24 janvier 2019

M. Christian Dormeau est nommé Président Directeur Général de SOFRAGI

Lors de sa séance du 23 janvier 2019, le Conseil d'administration a examiné la proposition de nommer M. Christian Dormeau aux fonctions de Président Directeur Général, en remplacement de M. Philippe Taffin, nommé pour une période transitoire. Après en avoir délibéré, le Conseil a accepté à l'unanimité cette proposition.

En conséquence, M. Philippe Taffin a présenté sa démission de ses fonctions de Président Directeur Général, d'administrateur et de membre du Comité de gestion.

Le Conseil a exprimé à M. Philippe Taffin ses remerciements unanimes pour avoir assuré la direction générale de SOFRAGI depuis la démission de M. Henri Ghosn ainsi que pour les nombreuses années passées en tant qu'administrateur et les fonctions tenues en tant que membre du Comité d'audit et/ou de gestion.

Le Conseil a ensuite accueilli chaleureusement M. Christian Dormeau en lui souhaitant toute la réussite dans ses fonctions de Président Directeur Général.

Celui-ci a quitté au 1er janvier 2019 ses fonctions de Directeur Général d'Aviva Investors France après 41 ans dans le groupe Aviva.

* * *

Christian Dormeau, 66 ans, est diplômé d'HEC et actuaire diplômé du Centre d'Etudes Actuarielles.

Il a commencé sa carrière en 1977 chez Aviva comme adjoint au Directeur Financier d'Aviva Assurances et devient, en 1989, Directeur Financier de cette entité. En 1990, il se voit confier la responsabilité de la Direction des Assurances de Particuliers chez Aviva Assurances ainsi que, en 1995, la Direction des Systèmes d'Information. En plus des responsabilités précédentes, il prend en 1997 celle de l'ensemble des Opérations pour tous les marchés de l'assurance Dommages d'Aviva France. En 2003, il prend la responsabilité de la Logistique et des Achats au sein du G.I.E. d'Aviva France et conduit, jusqu'en 2005, le projet d'établissement du nouveau Siège Social d'Aviva France.

En 2005, il rejoint Aviva Gestion d'Actifs (aujourd'hui Aviva Investors France) en tant que Directeur de l'Administration et y est nommé, en 2007, membre du Directoire, Directeur Général, et dirigeant responsable devant l'AMF. En 2009, les Directions Finance et Ressources Humaines d'Aviva Investors Europe lui sont également rattachées. Dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général, Christian Dormeau a représenté Aviva Investors France au Conseil d'Administration de l'AFG, et a été, au sein de cette association, Président de la Commission technique « Dépositaire » et est encore aujourd'hui membre de sa Commission de Contrôle Financier.

* *

*

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.sofragi.fr

A propos de SOFRAGI

SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 14 millions d'euros pour l'exercice 2017.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sofragi via Globenewswire