Soft Computing : 5 novembre 2018

Soft Computing est partenaire d'Adobe Symposium 2018 et aura le plaisir de vous y retrouver le mardi 13 novembre 2018 à l'Espace Grande Arche de Paris La Défense.

Venez rencontrer nos équipes sur notre stand et à l'occasion de l'atelier que nous animons avec Petit Bateau, de 15H30 à 16H00, sur la thématique suivante :

Retour d'expérience Petit Bateau avec Soft Computing, l'usage de la data comme booster de performance et de productivité opérationnelle dans la gestion de campagnes marketing.

Inscrivez-vous vite ! https://symposium-emea.adobe.com/fr/registration/

En savoir plus : https://symposium-emea.adobe.com/fr/

Soft Computing est leader du conseil en sciences et en technologies de la data et du digital appliquées au marketing et à l'expérience client. Cotée sur Nyse Euronext, elle emploie plus de 400 experts, réalise 41 M€ de CA, pour 20% à l'international, avec 200 clients, dont la plupart des grandes entreprises du retail, de la finance et des services.