Soft Computing :Résultat opérationnel S1 2018 en croissance de 30 %

Communiqué de Presse Paris, le 20 septembre 2018

Résultat opérationnel S1 2018 en croissance de 30 %

Information financière (IFRS en M€) S1 2018 S1 2017 Chiffre d'Affaires 23.3 20.9 EBITDA 2.0 1.6 en % du CA 8,7 % 7,7 % Résultat opérationnel 1.9 1.5 en % du CA 8,2 % 7,1 % Résultat net après impôts 1.2 0.9 en % du CA 5,1 % 4,3 %

Résultat opérationnel en croissance de 30.2 % à 1.916 K€

Le résultat opérationnel du premier semestre 2018 s'élève à 1.916 K€, soit 8,2 % du Chiffre d'Affaires, en croissance de 30 % par rapport au premier semestre 2017. L'EBITDA quant à lui progresse de 26 ,2 % à 2.050 K€, ce qui représente 8.7 % du Chiffre d'Affaires.

Résultat net part du groupe : 1.189 K€

Le Résultat net part du groupe du premier semestre 2018 s'élève à 1.189 K€ soit 5,1 % du CA contre 4,3 % au premier semestre 2017.

Solidité financière

Avec des capitaux propres de 16.7 millions d'euros, la société dispose d'une trésorerie nette de 5.0 millions d'euros au 30 juin 2018 à laquelle s'ajoute 4.3 millions d'euros de créances d'état (CIR et CICE) sans endettement ni affacturage.

Perspectives

Sur un marché où la demande est forte, la société bénéficie à plein de la pertinence de son positionnement et de la qualité de ses équipes. Les prévisions pour l'exercice 2018 se situent autour de 45 M€ pour le Chiffre d'Affaires et de 4 M€ pour l'EBITDA.

Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) :

18/10/2018 : Information trimestrielle - troisième trimestre 2018.

A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com

Soft Computing est leader du conseil en sciences et en technologies de la data et du digital appliquées au marketing et à l'expérience client. Cotée sur Nyse Euronext ((ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT), elle emploie plus de 400 experts, réalise en 2017 41 M€ de CA, pour 20% à l'international, avec 200 clients, dont la plupart des grandes entreprises du retail, de la finance et des services.

