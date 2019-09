SoftBank : WeWork renonce à son IPO face aux difficultés

Données financières (JPY) CA 2020 4 824 Mrd EBIT 2020 893 Mrd Résultat net 2020 500 Mrd Dette 2020 3 212 Mrd Rendement 2020 5,86% PER 2020 14,0x PER 2021 13,8x VE / CA2020 2,12x VE / CA2021 2,01x Capitalisation 7 008 Mrd Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 1 603,95 JPY Dernier Cours de Cloture 1 464,00 JPY Ecart / Objectif Haut 31,1% Ecart / Objectif Moyen 9,56% Ecart / Objectif Bas -21,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ken Miyauchi Executive President, CEO & Representative Director Masayoshi Son Chairman Yasuyuki Imai Co-COO, Representative Director & Executive VP Jun Shimba Co-COO, Representative Director & Executive VP Kazuhiko Fujihara Chief Financial Officer & Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOFTBANK CORP 65 713 BHARTI AIRTEL LTD 20.24% 25 406 CELLNEX TELECOM 82.21% 12 555 MTN GROUP LIMITED 10.54% 11 646 SAFARICOM PLC --.--% 10 453 TELE2 AB 31.16% 10 394