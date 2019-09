SoftBank : WeWork change sa gouvernance en vue d'une IPO sur le Nasdaq

La start-up, déficitaire, a déclaré qu'elle prenait cette initiative "en réponse aux réactions du marché".

Les droits de vote spéciaux d'Adam Neumann, qui lui donnent un poids 20 fois supérieur à celui d'un actionnaire ordinaire, vont être ramenés à dix par action, a précisé The We Company.

Il ne pourra pas vendre plus de 10% de ses actions pendant la deuxième et troisième année après l'IPO.

Adam Neumann devra aussi restituer à l'entreprise tout bénéfice obtenu via les contrats de location conclus avec The We Company.

Le fondateur de la start-up restera actionnaire majoritaire à l'issue de l'IPO mais aucun membre de sa famille ne pourra se prévaloir d'une place au sein du conseil d'administration et son successeur sera choisi collectivement par le conseil, a ajouté The We Company.

Cette réforme met un terme à la possibilité qu'avait Rebekah Neumann, cofondatrice de WeWork et directrice de marque, de choisir un successeur à son mari.

Une source avait rapporté auparavant que des dirigeants, investisseurs et conseillers de The We Company réfléchissaient aux moyens de réformer sa gouvernance.

A l'approche de l'IPO de WeWork, des investisseurs ont affiché un scepticisme croissant en raison des perspectives de rentabilité du groupe, de sa gouvernance et de la viabilité de son modèle économique.

WeWork a révolutionné la location de bureaux en proposant aux entrepreneurs des baux courts, mais son modèle, basé sur des revenus de court terme avec des emprunts de long terme, suscite des inquiétudes, notamment en cas de retournement économique, d'autant que ses pertes se creusent.

La société pourrait viser une valorisation de 15 à 20 milliards de dollars (13,5-18 milliards d'euros) seulement, bien inférieure à celle de 47 milliards retenue lors de son dernier tour de table auprès d'investisseurs privés en janvier.

WeWork est soutenu par le groupe japonais Softbank et envisage une cotation sur l'indice Nasdaq de la Bourse de New York dans le courant du mois.

(Anirban Sen, Joshua Franklin à New York et Bharath Manjesh à Bangalore; Avec Philip George à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey et Benoît Van Overstraeten)

