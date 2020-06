Tokyo part en hausse fragile

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en légère hausse mardi en matinée, dans le sillage des gains de la Bourse de New York la veille, mais les craintes liées à la pandémie de coronavirus restaient vives.

Après 02H00 GMT, l'indice Nikkei des principales valeurs japonaises avançait de 0,39% à 22.524,51 points, non sans avoir connu auparavant une brève incursion dans le rouge. L'indice élargi Topix gagnait 0,37% à 1.584,99 points à la même heure.

Le marché tokyoïte suivait la tendance prise par Wall Street la veille, où le Dow Jones a terminé en hausse de 0,59% et le Nasdaq de 1,11% en particulier grâce à Apple et Microsoft.

Cependant les inquiétudes liées à la pandémie en cours et à ses conséquences économiques limitaient les ardeurs à Tokyo, alors que le nombre de cas recensés aux Etats-Unis continue de s'accélérer dans les Etats du Sud et de l'Ouest.

En Chine, les autorités assurent qu'une deuxième vague d'infections à Pékin est désormais sous contrôle, avec un nombre de nouveaux cas recensés en baisse ces derniers jours.

Du côté des valeurs

La santé, l'agroalimentaire et les valeurs financières étaient en légère baisse sur le Nikkei en matinée. Les nouvelles technologies, les télécoms et les distributeurs d'énergie tiraient l'indice vers le haut.

SOFTBANK ENCLENCHE LA VENTE DE SES PARTS DANS T-MOBILE: SoftBank Group avançait (+1,07% à 5.571 yens) après avoir annoncé son intention de céder la quasi totalité de sa part d'environ 24% dans l'opérateur mobile américain T-Mobile US, en plusieurs tranches.

SoftBank Group va d'abord transférer les deux tiers environ de ses actions T-Mobile US à ce dernier, lequel les mettra en vente via une offre publique et des placements privés. Ces opérations pourraient totaliser plus de 21 milliards de dollars, mais leur prix sera déterminé ultérieurement mardi.

Dans un second temps, le grand actionnaire de T-Mobile US, Deutsche Telekom, disposera d'options d'achat sur plus de 100 millions d'actions T-Mobile US supplémentaires détenues par SoftBank Group, pouvant être exercées dans les deux ans à venir. Si ces options étaient exercées en totalité, SoftBank Group devrait détenir à terme moins de 1% de T-Mobile US.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar: vers 02H00 GMT un dollar s'échangeait pour 106,94 yens, contre 106,91 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise suivait la même tendance face à l'euro, qui valait 120,44 yens contre 120,39 yens la veille.

La monnaie européenne était parfaitement stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1261 dollar, comme lundi à 21H00 GMT.

Après avoir atteint la veille leurs plus hauts niveaux depuis mars, les cours du pétrole refluaient en matinée en Asie: vers 02H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 1,01% à 40,32 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,88% à 42,70 dollars.

els-etb/roc