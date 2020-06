Forums > Forum Softimat SA

une valeur " oubliée" Haussier Cours d'entrée : 4.75 | Objectif : 6 et pourtant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! les amateurs de structures bilancielles solides, un parfait equilibre des postes qui le composent, un cash flow opulent, le ca 2009 est certes en baisse, mais n altere en rien la quaité de ce dossier. jeter juste un oeil sur le cours et le bna , et tant que l on y es les dividendes versés, et peut etre encore sur le programme de rachat de ses propres titres Lire la suite 18

5

ludving et domenjo2 vinosoft BelgInvest 3 autres membres participent à cette discussion faber - n'a pas ete oubliée longtemps 11% de mieux Haussier Cours d'entrée : 5.23 | Objectif : 6 avec des volumes qui s'etoffent ( elle reste cependant une small)

direction des 6 comme objectif CT 1 domenjo2 - Une reco pour la pertinence. faber - le bebete qui monte aussi Haussier Cours d'entrée : 5.38 | Objectif : 6.1 elle est en stand by sur sa resistance de 5,38 top de nov



le passage l enverrait dans un premier temps sur 5,60 ex top de MT

puis les 6,12



une ambition mt a 7 restant toujours d actu ( a mon gout) 1 faber - ALOrs cette R 5,38 boum Haussier Cours d'entrée : 5.35 | Objectif : 6.1 et la voie est libre. 1 vinosoft - merci ami faber un beau coup d'oeil market

Je l'avais moi-meme oublié malgré une reco ``privée`` proche de ton analyse... faber - fin de conso et boum la R 5,38 Haussier Cours d'entrée : 5.51 | Objectif : 6 BelgInvest - j'attend ! qu'on passe les 7 euro pour revenirlong !!



peut-être le signal ! faber - UP UP direction les 6/6,10 a surveiller si passe elle ira sur 7, mais un echec sur les 6/6,10 est probable, prise de benef oblige, 30% de PV sur un mois ( avec possible fermeture du gap de ce matin 5,55/5,60...................... avant de repartir sur les 7, ce passage ouvrirait la porte du paradis lol ludving - pourvu que ça dure Tout d'abord merci Faber pour ton post de Février, je ne serai jamais aller voir cette valeur, j'ai déjà du mal à écumer ce qui se passe à Paris.

Cette PV va payer une partie du bateme de ma fille.

Plus sérieusement, je suis d'accord sur ton analyse de bilan, nonobstant la PV éclair de recovery de cette valeur, sur du MT LT j'ai des valeurs bien plus friabe, elle a de quoi séduire. faber - Ludving bonjour tu n oublieras pas mes dragées lol faber - en attendant le scénario semble cadrer pile poil la Resistance des 6 a officier, et a cette heure, elle reperd avec sans aucun doute un retour au gap du jour d ici demain, pour a mon avis vu la qualité du dossier repartir de l avant. faber - surveiller la conso en cours sur 6 Haussier Cours d'entrée : 6 le passage du dernier top 6,14 libererait une nouvelle vague de hausse

l objectif de 7 serait rejoint illico presto subito ( dans un premier temps)

en vision MT on visera 8€ voir 8,4 faber - what else Haussier Cours d'entrée : 6.25 | Objectif : 7 puis 8/8,4 un repas de communion vous dis je , le second plat chaud est servi



restera le fromage et le dessert ( ou les desserts)



ca vaudra bien une petite coupe , un petit roto et une ptite sieste. ludving - elle a aussi besoin de ma20 Tout comme neurones, une petite baisse de forme, le servcie informatique est recherché, le business plan de cette small belge est pas moin de ce secteur. Même reméde que Neurones : un petit soutien de mma20 et on repart, faut bien consolider cette hausse. Stop à 5.9 et je reste en place jusq'au 15/05 pour les résultat. faber - a nouveau oubliée la pov elle ne fait pas KRACH/KRACH c est trop injuste lol faber - toujours pas krach krach lol de lol 1 faber - possible recovery dans les tous prochains jours Haussier Cours d'entrée : 5.43 | Objectif : 6 surveiller le passage de la R habituelle 5,40/5,45 elle est dessus. le rapport /gain risque est excellent. 1 Voir les 17 réponses précédentes ludving - gros volume hier Haussier Cours d'entrée : 5.64 | Objectif : 6 Si les marchés partent en hausse je rentre, gros soutien des volumes, 10% me semble possible à CT. Enfin si elle à pas fait +10% avant que je me décide...





