Software AG : UBS passe à l'achat, cite l'IIoT

04/04/2019 | 10:24

Jusqu'alors neutre sur le dossier, UBS a relevé à l'achat son conseil sur le titre de l'entreprise informatique allemande Software AG ce matin. Bien qu'ajusté en baisse de 38 à 36 euros, l'objectif de cours à 12 mois augure d'une hausse potentielle de plus de 10%.



Les analystes rappellent l'impression positive qu'ils avaient retiré de la journée investisseurs organisée par Software AG en février dernier, lors de laquelle le groupe avait présenté son nouveau management et ses ambitions de croissance. Mais UBS avait aussi fait part d'une réserve de taille : le risque d'exécution.



Depuis lors, l'action Software AG a baissé de 10%, ce qui aux yeux d'UBS intègre ce risque. Le bureau d'études estime aussi qu'au cours actuel, l'IIoT ('Industrial Internet of Things'), c'est-à-dire l'Internet des objets appliqué à l'industrie, n'est pratiquement plus valorisé du tout. Or l'offre de Software AG en la matière est jugée 'hautement pertinente' par UBS.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.