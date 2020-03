Software : nomme Matthias Heiden au poste de CFO

Matthias Heiden a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance et un solide passé dans le secteur des logiciels

Il succède à Arnd Zinnhardt et devient membre du conseil d'administration

Paris, France, mercredi 11 mars 2020

Software AG (MDAX : SOW) annonce la nomination de Matthias Heiden au poste de CFO (Chief Financial Officer). Il succède à Arnd Zinnhardt, qui occupait ce poste depuis 18 ans. Il rejoint Software AG et devient officiellement le directeur financier et membre du conseil d'administration à l'issue de la période de transition.

Matthias Heiden est un directeur financier expérimenté qui connaît très bien le secteur d'activité des logiciels et a acquis une expérience internationale au sein de grandes entreprises mondiales cotées par le DAX, le principal indice boursier allemand. Il rejoint Software AG après avoir quitté SAF-HOLLAND S.A., où il était directeur financier en charge de nombreuses fonctions clés : finance, contrôle de gestion, ressources humaines, relations avec les investisseurs, réglementations et conformité ainsi que de la communication institutionnelle. Basée au Luxembourg et cotée à la bourse de Francfort, SAF-HOLLAND est le premier fournisseur indépendant de véhicules utilitaires en Europe.



Avant de rejoindre SAF-HOLLAND, Matthias Heiden a passé 12 ans chez SAP SE où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de directeur financier de SAP Deutschland et trésorier de SAP. Son dernier poste chez SAP était celui de directeur financier régional pour l'Europe Centrale et de l'Est ; membre des équipes dirigeantes mondiales et européennes de SAP, il supervisait d'importantes flux de revenus sur toutes les lignes d'activité. Chez SAP, il a joué un rôle clé en faisant évoluer l'entreprise vers un business model axé sur l'abonnement et le Cloud. Il a également co-sponsorisé son programme de transformation financière « Finance Run Better Together ».



Andreas Bereczky, Chairman of the Supervisory Board de Software AG, déclare : « Je souhaite la bienvenue à Matthias Heiden chez Software AG. Son parcours professionnel lui a permis d'acquérir une excellente connaissance du secteur des éditeurs de logiciels. A travers son nouveau poste de CFO, je suis certain qu'il sera un atout précieux pour Software AG ». Il ajoute : « Au nom du conseil d'administration, de l'équipe dirigeante et de nos collaborateurs, j'exprime mes chaleureux remerciements à Arnd pour son importante contribution au cours des 18 dernières années, ainsi que pour son rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie Helix ».



Sanjay Brahmawar, CEO de Software AG, déclare : « Je suis ravi que Matthias Heiden rejoigne l'équipe de Software AG. Grâce à son expérience acquise à l'international et dans le secteur des logiciels, nous avons trouvé un directeur financier aux solides compétences pour accompagner notre transformation. Par ailleurs, je remercie Arnd qui a largement contribué au succès de Software AG et de ses équipes ».



Arnd Zinnhardt déclare : « J'ai apprécié ma collaboration avec Software AG et je remercie mes collègues pour leur soutien au fil des années. Nous avons réussi à développer Software AG pour en faire une grande entreprise. Aujourd'hui, la nouvelle stratégie Helix commence à porter ses fruits et je suis ravi de pouvoir passer le flambeau à Matthias Heiden ».



Matthias Heiden déclare : « Je suis très heureux de rejoindre Software AG à une étape charnière de sa transformation. Sa solidité financière et son programme d'innovation sont remarquables. Je suis impatient d'amener l'entreprise et ses fonctions finances au niveau suivant dans la mise en œuvre du programme de transformation Helix sur les prochaines années ».



Le projet Helix sur lequel se basera Matthias Heiden pour mener à bien ses missions est un programme de transformation de l'entreprise sur 3 ans avec une redéfinition de ses offres autour de 3 piliers : Intégration et API, IoT & Analytics et Business Transformation. des investissements fort en R&D, un changement de modèle de commercialisation en mode abonnement ainsi que des acquisitions potentielles. Pour soutenir ce programme, Software AG va réaliser un investissement de 50 millions d'euros.