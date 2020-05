SoftwareOne: plusieurs actionnaires ont placé 17,5 millions de titres

Zurich (awp) - Les principaux actionnaires de la société d'informatique SoftwareOne ont placé 17,5 millions d'actions (11,04%) dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution du livre d'ordres, selon un communiqué publié mercredi.

Les actionnaires en question sont KKR, qui a cédé 7,01 millions de titres, Raiffeisen Informatik (3,7 millions), les héritiers de Patrick Winter (3,7 millions) et Beat Curti (3 millions) au prix de 20 francs suisses par action, comme indiqué mardi.

A la suite du règlement de la transaction attendu le 15 mai, les quatre vendeurs détiendront respectivement des parts de 10,4%, 5,6%, 5,5% et 10,1%.

Les actionnaires fondateurs Daniel von Stockar, Beat Curti et René Gilli, qui détiennent environ 29%, "continueront à conserver ensemble la plus grande participation dans SoftwareOne et resteront engagés en tant qu'actionnaires à long terme", selon le document.

Credit Suisse, UBS, J.P. Morgan Securities et KKR Capital Markets Partners se sont chargés du placement comme bookrunners.

A la Bourse, l'action SoftwareOne a clôturé mardi à 21,90 francs suisses.

ck/lk