SOGECLAIR : acquisition de la société Sydac

Sogeclair a procédé, via sa filiale Oktal SAS, à l'acquisition de la société australienne Sydac au groupe allemand Knorr-Bremse. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Sydac, basée à Adelaïde (Australie - siège), à Pune (Inde) et à Derby (Grande-Bretagne), est spécialisée dans la simulation ferroviaire et des transports routiers (bus et camions). Ses clients sont les constructeurs de matériels roulants et les opérateurs du monde ferroviaire et des transports.Elle compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 millions de dollars australiens (3,4 millions d'euros) sur les 6 premiers mois de 2018.Sogeclair prévoit le plein effet des synergies liées à cette acquisition dans 18 mois. La consolidation sera effective à partir du 1er août 2018." Sydac apporte au plan technique, des produits qui sont complémentaires avec une gamme étendue au fret et à de nouveaux modèles de train ", a commenté Laurent Salanqueda, directeur général d'Oktal, elle apporte également une complémentarité géographique en Asie, notamment en Chine et en Inde, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour l'ensemble de la division. "