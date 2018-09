Sogeclair : Résultats du 1er semestre 2018

S1 2018 : CA = 75,6 M€ / EBITDA = 4,5 M€*

Accélération de la Simulation

Renforcement du Management

SOGECLAIR, véritable incubateur de technologies, concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée pour l'aérospatial et le transport, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2018.

La croissance d'activité est de +1,75% (+5,1% à taux de change constant).

(En M€) S1 2017 S1 2018 Variation Chiffre d'Affaires 74,34 75,64 +1,75% International 39,62 41,11 +3,78% EBITDA (1) 4,77 4,54 - 4,80% en % du Chiffre d'Affaires 6,40% 6,00% Résultat Opérationnel 2,64 1,16 -55,98% en % du Chiffre d'Affaires 3,50% 1 ,53% Résultat net 1,22 0,34 -72,29% dont part du groupe 1,02 0,28

résultat opérationnel - autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

*SOGECLAIR présente ses comptes pour la 1ère fois en appliquant, par anticipation de l'obligation effective au 01/01/2019, la norme IFRS 16 (comptabilisation en immobilisation des contrats de location). L'EBITDA s'établit ainsi à 4,5 M€ (dont 1 M€ sous l'effet de l'IFRS 16).

La publication des résultats a été autorisée par un conseil d'administration en date du 6 septembre 2018. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.

Le 1er semestre est marqué par une accélération des investissements :

Une activité « M&A » soutenue avec l'acquisition de minoritaires au Canada puis au 1er août 2018, une acquisition en Asie Pacifique, Le recrutement de 3 Top managers et le renforcement des équipes (+122 personnes en 1 an dont 93 personnes en 6 mois), La forte croissance de l'activité aviation d'affaires qui compense la baisse de l'activité développements nouveaux pour l'aviation commerciale.

La contribution sectorielle des activités en chiffre d'affaires et en résultat est résumée ci-après :

En k€ AEROSPACE VEHICULIER SIMULATION HOLDING GROUPE S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 64 534 65 080 1 546 1 376 8 260 9 184 74 340 75 641 Résultat Opérationnel 1 132 -71 60 199 1 002 594 443 440 2 637 1 161

Perspectives

SOGECLAIR accélère ses investissements et ses recrutements pour :

Pénétrer de nouveaux marchés,

Améliorer sa compétitivité.

Avec son offre d'ingénierie et de produits, son empreinte internationale, sa spécialisation sectorielle et technologique, ses partenariats de haut niveau, SOGECLAIR se configure pour adresser ses leviers de croissance. L'équilibrage de l'activité et l'augmentation de la couverture géographique au travers de l'acquisition au 01/08/2018 de SYDAC, augmenteront la croissance prévue pour 2018.

Pour rappel, au 1er août 2018, SOGECLAIR a acquis la société SYDAC - basée à Adélaïde (Australie), Pune (Inde), et Derby (Grande-Bretagne) - spécialisée dans la simulation ferroviaire et les transports routiers (bus, camions). SYDAC compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de A$ 5,4M (3,4 M€) au premier semestre 2018.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le 07 novembre 2018 après clôture de la Bourse.

A propos de SOGECLAIR

Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte plus de 1500 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 - PEA PME 150

(Reuters SCLR.PA - Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71

Marc DAROLLES, Directeur général adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71

www.sogeclair.com

