Sogeclair : met la main sur Sydac

30/08/2018 | 10:25

Sogeclair a annoncé mercredi soir avoir procédé, via sa filiale Oktal SAS, à l'acquisition de la société australienne Sydac (activités de simulateurs de formation à la conduite) auprès du groupe allemand Knorr-Bremse.



Basée en Australie, en Inde et en Grande-Bretagne, Sydac est spécialisée dans la simulation ferroviaire et des transports routiers. Elle compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros sur les six premiers mois de 2018.



Sogeclair prévoit le plein effet des synergies dans 18 mois. La consolidation sera effective à partir du 1er août 2018. Cette acquisition renforce le développement de sa division simulation initié en 2017 par la création de A.V.Simulation avec Renault.



