Sogeclair: mise à jour du contrat de liquidité

Blagnac, France, le 02 janvier 2019





Mise à jour du contrat de liquidité





SOGECLAIR et GILBERT DUPONT ont conclu une mise à jour au contrat de liquidité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Cet avenant est établi suite aux évolutions de la règlementation afférente aux contrats de liquidité et vise notamment à se conformer à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019.

Il est rappelé que le capital social de SOGECLAIR s’élève à 2 900 000 euros composé de 2 900 000 actions ordinaires de 1 euro de nominal et que la plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris.

Il est précisé, qu’en application des dispositions du contrat, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :

L’exécution du Contrat est suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.

Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes :

Le Contrat est résiliable à tout moment par l'Emetteur, sans préavis dans les conditions de clôture du Compte de liquidité prévues à l'article 13. Le Contrat est résiliable par l'Animateur avec un préavis de 30 jours. A l'issue du préavis, le Compte de liquidité est clôturé dans les conditions prévues à l’article 13. Le Contrat est de plein droit résilié lorsque les Parties ne peuvent, dans la situation prévue à l'article 10, se mettre d'accord sur les suites à donner au Contrat. Lorsque le contrat de Liquidity provider qui lie l'Animateur à NYSE-Euronext est résilié, l'Animateur peut résilier le Contrat. Lorsque le programme de rachat d'actions n'est pas renouvelé, le Contrat est suspendu de plein droit.

A la date du 30 novembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 2 746 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 38 228,45 €





A propos de SOGECLAIR

Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte plus de 1500 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150

(Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71

Marc DAROLLES, Directeur général adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71

www.sogeclair.com

