Sogeclair: succès de l'augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration du 14 juin 2019

Blagnac, France, le 15 juillet 2019-08h25,

Montréal, Canada







SOGECLAIR annonce le succès de l’augmentation de capital

décidée par le Conseil d’Administration du 14 juin 2019

L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société KEY’S (« Key people of SOGECLAIR »), constituée par les femmes et hommes clés de SOGECLAIR accompagnés de leur Président, Philippe Robardey, a été couronnée de succès avec l’émission de 198 035 actions nouvelles (de valeur nominale de 1€) souscrites au prix de 24,52€ pour un montant total de 4 855 818€.

Ce sont ainsi 74 personnes physiques de 5 pays différents, associés fondateurs de la société KEY’S, qui ont participé à l’opération.

Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, la nomination de KEY’S comme nouvel administrateur de SOGECLAIR.

Philippe Robardey, Président Directeur Général de SOGECLAIR déclare : « Nous tenons à remercier les femmes et hommes clés de SOGECLAIR qui, en participant à cette opération, marquent leur implication dans un projet collectif dont la première étape est ainsi réalisée et qui permettra à SOGECLAIR de mobiliser ses équipes tout en partageant les fruits de sa croissance. »

Pour Marc Darolles, Président de KEY’S : « Le succès de cette souscription témoigne de la forte implication de nos associés dans notre projet collectif. Dès octobre prochain, KEY’S participera ainsi à la gouvernance de SOGECLAIR. Cette 1ère étape s’inscrit dans notre vision à long terme d’accompagnement de SOGECLAIR dans ses projets d’avenir »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2019, le 24 juillet 2019 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte plus de 1600 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR

www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

