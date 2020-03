SOGECLAIR: résultat net 2019 en baisse de 16,2%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sogeclair a publié un résultat net en baisse à 5,8 millions d'euros pour l'exercice 2019, contre 7 millions en 2018. Le résultat opérationnel est lui aussi en repli, à 9,1 millions d'euros (-3,4%), alors que le l'EBITDA progresse de 8,1% à 16,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaire est en hausse de 16% à 185 millions d'euros, dont 147,8 millions pour la division Aérospace (+9,7%), 34,9 millions pour la division Simulation (+60,7%) et 2,2 millions pour l'activité Véhiculier. Les capitaux propres atteignent 66 millions d'euros (+16,1%) et le dividende proposé est de 90 centimes.Pour 2020, Sogeclair identifie des incertitudes liées au coronavirus et à l'évolution de la parité euro-dollar et dollar américain/dollar canadien. Le groupe prévoit aussi des investissements accrus, notamment en R&D (véhicule autonome, réalité virtuelle, intelligence artificielle...).