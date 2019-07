Sogeclair: Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2019

Blagnac, France, le 24 juillet 2019-17h35,

Montréal, Canada

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2019 : +19,8%

A périmètre et taux de change constants* : +13,1%

SOGECLAIR, concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée pour l’aérospatial et le transport, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2019 arrêté au 30 juin 2019. Il s’établit à 90,6 M€ comparé à 75,6 M€ pour la même période en 2018, soit +19,8% (+13,1% à périmètre et taux de change constants*).

*Le chiffre d’affaires à périmètre constant est déterminé en déduction de la part générée par les sociétés acquises au 1er août 2018 représentant 3,2 M€. L’impact sur le chiffre d’affaires lié aux variations de change sur la période représente 1,8 M€.

Par division Chiffre d’affaires (M€)

S1-2019 Chiffre d’affaires (M€)

S1-2018



Variation en %



Aerospace







A périmètre et taux de change constants 74,9







73,1 65,1







65,1 +15,1%







+12,3% Simulation







A périmètre et taux de change constants 14,2







11,0 9,2







9,2 +55,1%







+19,7% Véhiculier 1,5 1,4 +5,6% Total



90,6 75,6 +19,8% Dont international 51,9 41,1 +26,2%

La division aerospace (82,7% du CA) à +15,1% bénéficie de l’effet de change pour 1,8 M€, d’une forte progression (+14,6%) de l’aviation d’affaires et d’une base de comparaison favorable. Les activités thermoplastiques et des aménagements intérieurs profitent des montées en cadence des programmes récents et du sur-stockage conjoncturel pour faire face au Brexit.

La division simulation (15,7% du CA) bondit de 55,1% grâce à l’acquisition de SYDAC en août 2018. A périmètre et taux de change constants, la progression s’établit à +19,7% tirée par la filiale AV Simulation qui progresse fortement malgré les décalages des affaires système de grands simulateurs.

La division véhiculier (1,6% du CA) progresse de 5,6% (dont +16,1% au 2ème trimestre).

Par zone géographique 2019

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 38,7 42,8%



+12,2% Europe 26,3 29,0% +33,4% Amérique



21,1



23,3%



+10,1% Asie-Pacifique 4,2 4,6% +102,6% Reste du monde 0,3 0,3% +64,5%

L’ensemble des zones progressent, la France réalise +12,2% alors que l’international croît de 26,2%. A noter la croissance forte de la zone Asie-Pacifique (+102,6%) grâce aux implantations de la filiale Sydac acquise en 2018.

Par activité CA 2019

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %)



Développement (service) 18,3 20,2%



+1,3%



Série (service) 35,5 39,2% +13,0%



Produits 36,8 40,6% +41,0%

Toutes les activités progressent et les produits deviennent pour la première fois la 1ère activité de SOGECLAIR à 40,6% du chiffre d’affaires grâce au positionnement opéré par SOGECLAIR ces dernières années. Les activités de service de développement sont stables à 1,3% malgré la hausse de l’aviation d’affaires. Les activités de service série sont portées par l’aviation commerciale.

Perspectives

La bonne tenue du chiffre d’affaires du 1er semestre permet d’anticiper une croissance annuelle à 2 chiffres à périmètre et taux de change constants.

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2019, le 11 septembre 2019 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte plus de 1600 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

