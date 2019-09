Sogeclair: Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGO du 03 octobre 2019

Blagnac, le 12 septembre 2019







MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2019









Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 03 octobre 2019, à 15 heures, au 7 avenue Albert Durand - 31700 Blagnac.





L’avis préalable comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à cette assemblée a été publié au BALO du 28 août 2019. L’avis de convocation sera publié au BALO du 18 septembre 2019 et dans le journal d’annonces légales La Dépêche du Midi le 18 septembre 2019.





Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.sogeclair.com).





Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée. Conformément aux dispositions réglementaires applicables :





- tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;





- tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce au siège de la société.







Date prévisionnelle du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : 06 novembre 2019 après Bourse





A propos de SOGECLAIR





Concepteur et producteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte près de 1700 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.





SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)





Contacts :

Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR

Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR

www.sogeclair.com - +33(0)5 61 71 70 33

