Sogeclair S A : AGO du 03 octobre 2019 - Fiche candidat

SOGECLAIR

Société Anonyme au capital de 3 098 035 euros

Siège social : 7, avenue Albert Durand, 31700 Blagnac

335 218 269 R.C.S. Toulouse

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE LA SOCIETE KEY'S

AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 3 OCTOBRE 2019

DENOMINATION SOCIALE : KEY'S

SIEGE SOCIAL : 7 avenue Albert Durand 31700 BLAGNAC

RCS : 851 397 810 RCS Toulouse

DATE DE CONSTITUTION : 29 mai 2019

OBJET SOCIAL : La prise de participations dans la société SOGECLAIR, société anonyme dont le siège social est à BLAGNAC (31700), 7 avenue Albert Durand, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le N°335 218 269 ; l'acquisition de toutes valeurs mobilières de la société SOGECLAIR, le tout par voie d'achat, d'apport, de souscription, ou de toute autre manière, la gestion de ces participations et valeurs mobilières sous quelque forme que ce soit, et la réalisation desdites participations et valeurs mobilières par vente, cession, échange ou autrement ; la détention, la gestion, le placement de toutes sommes en numéraires, de tous comptes financiers et/ou de capitalisation et/ou de titres de placement, et généralement toutes opérations de placement de fonds disponibles de la société ; elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant à sa réalisation en ce compris la souscription de financements et les garanties à conférer, à l'exclusion de toute opération de placement immobilier.

MANDATS EXERCES DANS LE GROUPE : Néant

NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE SOGECLAIR POSSEDEES PAR KEY'S : 198 035

INFORMATIONS SUR LE REPRESENTANT PERMANENT PRESSENTI :

NOM ET PRENOM USUEL : LEGENDRE Elise

DOMICILE : 21 rue des Roses - 31700 BEAUZELLE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 26/06/1974 à Harfleur (76700)

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES : Néant (chez SOGECLAIR depuis

septembre 2007)

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : Néant chez KEY'S / Directrice

Administrative et Financière chez SOGECLAIR

NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE KEY'S POSSEDEES PAR LE REPRESENTANT :

12 000