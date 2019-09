Sogeclair S A : AGO du 03 octobre 2019 - Rapport complémentaire du Conseil d'Administration

Chers actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-116 du Code de commerce, le présent rapport a été établi par le Conseil d'administration suite à l'utilisation de la délégation de compétence que lui a consentie l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2019 dans sa dix-septième résolution à caractère extraordinaire lors de sa séance du 14 juin 2019.

Ce rapport complémentaire ainsi que celui des Commissaires aux Comptes seront mis à la disposition des actionnaires dans les conditions légales. Le présent rapport complète le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée.

Nous vous précisons avant tout que le capital de notre société est à ce jour entièrement libéré.

1. Motifs de l'augmentation de capital et de la suppression du droit préférentiel de souscription

L'augmentation de capital vise à ouvrir le capital de SOGECLAIR aux « managers femmes et hommes clés » du groupe afin d'assurer son développement et sa pérennité.

C'est la raison pour laquelle le droit préférentiel de souscription a été supprimé au profit de la société KEY'S, constituée desdits « managers femmes et hommes clés » du groupe.

2. Décision d'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société KEY'S

Délégation de l'Assemblée Générale Mixte en date du 16 mai 2019

Il est rappelé que l'assemblée générale mixte du 16 mai 2019 a consenti au conseil d'administration pour une durée de 18 mois une délégation de compétence lui permettant d'émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une personne dénommée, dans les termes suivants :

Dix-septième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société provisoirement dénommée KEY'S, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce :