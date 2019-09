Sogeclair S A : Résultats du 1er semestre 2019

Blagnac, France, le 11 septembre 2019 -17h35,

Montréal, Canada

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2019

Chiffre d'affaires = 90,6M€ soit +19,8% (+13,1% à périmètre et taux de change constants)

EBITDA(1) = 5,4M€ soit +18,5%

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour l'aérospatial et le transport, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2019.

Le conseil d'administration, réuni le 05 septembre 2019, a arrêté les comptes de l'exercice semestriel 2019.

Les procédures d'audit sur les comptes semestriels ont été effectuées.

Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.

En M€ S1 2019 S1 2018 S1 2019 / S1 2018 Chiffre d'affaires 90,6 75,6 +19,8% Dont international 51,9 41,1 +26,2% EBITDA(1) 5,4 4,5 +18,5% En % du chiffre d'affaires 5,9% 6,0% Résultat Opérationnel 1,2 1,2 +0,8% En % du chiffre d'affaires 1,3% 1,5% Résultat Net -0,5 0,3 Dont part du groupe -0,7 0,3

résultat opérationnel - autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

L'activité du 1er semestre a été très dynamique, portée par un bond en avant de la division simulation à +55,1% (dont +19,7%

périmètre et taux de change constants), la forte dynamique de la division aerospace à +15,1% (dont +12,3% à périmètre et taux de change constants) et la progression de 5,6% de la division véhiculier.

La contribution par division est la suivante :

Aerospace Simulation Véhiculier Holding En M€ S1 2019 S1 2018 S1 2019 S1 2018 S1 2019 S1 2018 S1 2019 S1 2018 CA 74,9 65,1 14,2 9,2 1,5 1,4 EBITDA 2,9 2,0 1,3 1,2 0,1 0,3 1,0 1,0 RO(2) 1,0 -0,1 -0,3 0,6 -0,1 0,2 0,6 0,4

RO = résultat opérationnel

Comme annoncé lors de l'acquisition de SYDAC en août 2018, la division simulation supporte de manière transitoire une perte exceptionnelle de -1000k€ en résultat opérationnel dont -600 k€ en EBITDA liés à SYDAC. Le retour à l'équilibre est confirmé pour la fin 2019.

La division aerospace bénéficie d'une activité particulièrement dynamique sur le S1.

SOGECLAIR rappelle avoir appliqué la norme IFRS 16 relative aux contrats de location depuis le 1er semestre 2018, le gearing ressort ainsi à 57,8%. A noter sur la période le rachat des minoritaires dans l'aerospace au Canada ainsi que ceux du véhiculier. Aujourd'hui, SOGECLAIR détient 100% du véhiculier et des filiales nord-américaines de la division aerospace.

Perspectives

SOGECLAIR confirme prévoir sur l'année une progression d'activité à deux chiffres, le 2nd semestre est attendu en croissance malgré un effet de base et de périmètre moins favorables qu'au 1er semestre. Le S2 s'accompagnera de marges plus élevées qu'au S1 ce qui est structurel pour SOGECLAIR. Des améliorations au niveau du bilan seront concrétisées notamment sous l'effet de l'augmentation de capital de 4,8M€ réservée aux femmes et hommes clés (augmentation constatée le 12 juillet 2019) ainsi que le remboursement en juillet de créances fiscales pour un montant de 3M€.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, le 06 novembre 2019 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte près de 1700 collaborateurs répartis dans le monde entier afin d'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

