Sogeclair: chiffre d'affaires 9 mois au 30 septembre 2019

CA 9 mois au 30 septembre 2019 : +18,4% à 134M€

A périmètre et taux de change constants* : +12,9%

SOGECLAIR est concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour l’aérospatial et le transport.

Le chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre progresse de 15,5% (12,6% à périmètre et taux de change constants).

*Le chiffre d’affaires à périmètre constant est déterminé en déduction de la part générée par les sociétés acquises au 1er août 2018 sur la période du 01 janvier au 31 juillet 2019, représentant 3,8 M€. L’impact sur le chiffre d’affaires lié aux variations de change sur la période représente 2,4 M€.

Par division Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2019 Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2018



Variation en %



Aerospace



A périmètre et taux de change constants 109,0



106,7 97,0



97,0 +12,4%



+9,9% Simulation



A périmètre et taux de change constants 23,2



19,4 14,2



14,2 +63,9%



+37,0% Véhiculier 1,8 2,1 -11,9% Total

134,0 113,2 +18,4% Dont international 76,9 62,1 +23,7%

Tous les clients du top 20 voient leur CA augmenter alors que la répartition globale poursuit son équilibrage. Le top 5 passe ainsi de 60,7% à 57,1% et le top 10 de 72,3% à 70,3%.

La division aerospace (81,3% du CA) à +12,4% bénéficie de l’effet de change pour 2,3 M€ et d’une progression soutenue à +9,9% alors que l’effet de surproduction du S1 lié au Brexit ne s’est pas poursuivi au T3. L’activité US est en nette accélération.

Les constructeurs de l’aviation commerciale, de l’aviation d’affaires, du spatial et du secteur des hélicoptères progressent, seuls les clients Tier One reculent de 2,2% à 1,1% du CA Groupe.

La division simulation (17,3% du CA) bondit de 63,9%. A périmètre et taux de change constants, la progression s’établit à +37,0% grâce à l’activité dédiée au véhicule autonome.

La division véhiculier (1,4% du CA) baisse de 11,9%. Retraitée de l’intragroupe pour les grands simulateurs automobiles, le CA 9 mois de la division ressort en croissance de 14,1%.

Par zone géographique 2019

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution

(en %) France 57,1 42,6% +11,8% Europe 39,0 29,1% +30,3% Amérique 31,3 23,4% +11,2% Asie-Pacifique 6,0 4,5% +61,8% Reste du monde 0,6 0,4% +63,3%

L’ensemble des zones progressent, la France réalise +11,8% alors que l’international croît de 23,7%. A noter la croissance forte de la zone Asie-Pacifique (+61,8%) grâce notamment aux implantations de la filiale Sydac acquise en 2018.

Par activité CA 2019

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution

(en %) Développement (service) 27,2 20,3% -1,8%** Série (service) 50,8 38,0% +11,2%** Produits 56,0 41,7% +40,7%

**Après mise à jour de la ventilation effectuée en décembre 2018

Les produits sont la 1ère activité de SOGECLAIR à 41,7% du chiffre d’affaires grâce au positionnement opéré ces dernières années. Les activités de service de développement sont en baisse de 1,8% alors que celles liées à la série progressent de 11,2%.

Perspectives

Le T4 est attendu en croissance. SOGECLAIR conforte ainsi sa prévision de croissance à 2 chiffres pour l’ensemble de l’année 2019 grâce à sa stratégie de long terme. Le mix de CA entre les produits et les services ainsi que la répartition géographique de l’activité présentent un profil équilibré de l’activité de l’Entreprise.

