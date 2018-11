Soitec : pour Oddo BHF, 'tout va toujours très bien'

29/11/2018 | 13:15

L'analyste Oddo BHF indique ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Soitec, après une publication semestrielle plus que convaincante pour le groupe spécialisé dans les matériaux semi-conducteurs.



'Via cette publication, Soitec démontre, une nouvelle fois, sa faible exposition au cycle dans l'industrie des semi-conducteurs (activité surtout tirée par la pénétration de la technologie SOI) et le fort levier de la croissance sur les marges du groupe', indique Oddo BHF.



Le broker, qui apprécie la 'bonne surprise sur le levier opérationnel au S1' et note que, sans surprise, tous les objectifs annuels des dirigeants ont été confirmés, réaffirme ainsi son objectif de cours de 88 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de 73%.





