Soitec : résultats de l'exercice proches des attentes d'Oddo

13/06/2019 | 11:44

Le groupe a annoncé un résultat net consolidé de 90,2 millions d'euros sur l'exercice 2018-2019, en hausse de 4% par rapport au résultat net de 86,5 millions d'euros enregistré au cours de l'exercice 2017-2018.



Oddo estime que les résultats 2019 sont proches de ses attentes. ' La marge d'EBITDA est légèrement au-dessus de la dernière guidance ' souligne le bureau d'analyses.



Suite à cette annonce, Oddo confirme sa recommandation Achat sur la valeur et l'objectif de cours de 97 E.



Le bureau d'analyses estime que le seul bémol provient de la dette nette qui s'avère un peu plus lourde que prévu (47 ME), plombée par le BFR.



' Les objectifs 2020 sont encourageants. Le groupe vise la poursuite d'une forte dynamique du CA (+30%, témoignant d'aucune rupture dans la dynamique (poursuite notamment d'une demande très soutenue dans le 300mm) qui dépasse l'estimation d'Oddo (+22%), et la contraction sans surprise de la marge d'EBITDA de 4 points à 30%, conformément aux attentes du bureau d'analyses (30%) ' indique Oddo.



