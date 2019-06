Confiant dans ses marchés, Soitec vise un doublement de ses ventes d'ici 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La confiance de Soitec pour les prochaines années est vivement saluée par le marché. Le fabricant de plaques de silicium sur isolant compte bénéficier d'une forte demande en matériaux semi-conducteurs plus performants et économes. Une dynamique liée à l'arrivée de nouvelles technologies mobiles, de la 5G à la voiture électrique en passant par les écrans micro LED.

Vers 16h00 jeudi, le titre bondissait de 5,2%, se classant en tête du SBF 120 et s'appréciant ainsi de 82% depuis le 1er janvier.

A l'occasion d'une journée investisseurs, le groupe isérois s'est fixé d'ambitieux objectifs financiers. Il vise un doublement de son chiffre d'affaires, à 900 millions d'euros, d'ici à la fin de l'exercice qui s'achèvera en mars 2022, ainsi qu'une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de l'ordre de 31%.

Sur un horizon de plus long terme, d'ici cinq à six ans, Soitec s'estime capable de réaliser un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros et un taux de marge d'Ebitda de 32%, "avec une utilisation à pleine capacité des installations industrielles".

Pour atteindre ces objectifs de long terme, le groupe prévoit d'investir un montant total de 700 millions d'euros, dont 130 millions à engager au cours de l'exercice 2019-2020, essentiellement dans l'extension de ses capacités de production en France et à l'international.

Soitec n'a pas vocation à fabriquer des puces

"Nous n'excluons pas de compléter notre croissance organique par des acquisitions", a déclaré Paul Boudre, le directeur général de Soitec, lors d'une conférence de presse. Le groupe français a racheté le mois dernier EpiGaN, une société belge spécialisée dans la fourniture de plaques à base de nitrure de gallium (GaN), pour un montant de 30 millions d'euros en numéraire. Il a également acquis en 2018 les actifs de Dolphin Integration, un fabricant tricolore de semi-conducteurs de faible puissance équipant notamment les missiles MBDA.

"Nous n'entendons pas remonter la chaîne de valeur en devenant nous-même des fabricants de puces", a toutefois précisé Paul Boudre.

"D'ici cinq ans, le marché adressable par nos substrats de silicium-sur-Isolant (SOI), notre coeur d'activité, devrait atteindre une valeur comprise entre 1,6 et 2,4 milliards de dollars (soit entre 1,4 milliard et 2,1 milliard d'euros), ce qui représente une croissance annuelle moyenne comprise entre 15% et 25%, et celui de nos nouveaux produits (POI, GaN) devrait atteindre une valeur de 500 millions de dollars. De plus, les technologies de Soitec nous ouvrent de nouveaux débouchés pour nos semiconducteurs composés avec un marché adressable estimé à plus de 1 milliard de dollars d'ici cinq ans", a ajouté le dirigeant.

Pas d'impact des tensions commerciales

Ces perspectives favorables sont toutefois soumises à plusieurs aléas. Le taux de change euro-dollar influe sur les résultats publiés par l'entreprise, dans la mesure où la base de production de Soitec est située pour l'essentiel en France alors que le groupe vend ses produits en dollars. Soitec estime qu'une variation de 10 centimes de la partié euro-dollar a un impact d'environ 23 millions d'euros sur son Ebitda.

Autre élément d'incertitude, les conflits commerciaux en cours. Paul Boudre a assuré jeudi que l'interdiction faite aux groupes américains de vendre des équipements technologiques à certaines entreprises chinoises n'avait pas d'effet sur les ventes de Soitec.

"Les ventes de smartphones de Huawei vont vraisemblablement baisser aux Etats-Unis et en Europe. De son côté Apple traverse une période difficile en Chine. Mais dans les deux cas, ces ventes sont compensées par d'autres", a expliqué le dirigeant. Alors que les solutions RF-SOI de Soitec sont utilisées dans 100% des smartphones produits à travers le monde, le groupe souligne qu'il continue à fournir tous ses clients.

"Bien sûr, si la Chine coupe l'accès aux terres rares, la donne sera différente", a reconnu le responsable.

-François Schott et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

