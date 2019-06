SOITEC : GLOBALFOUNDRIES et Soitec annoncent plusieurs contrats d'approvisionnement à long terme de plaques de SOI

GLOBALFOUNDRIES et Soitec annoncent plusieurs contrats d'approvisionnement à long terme de plaques de SOI pour répondre à l'accélération de la demande liée à la 5G, à l'Internet des Objets et aux centres de données

Ces accords garantissent l'approvisionnement en grandes quantités de plaques de 300 mm destinées à une large gamme d'applications sur des segments de marché en forte croissance

Santa Clara, Californie et Bernin (Grenoble), France, 06 juin 2019 - GLOBALFOUNDRIES (GF) et Soitec annoncent ce jour avoir signé plusieurs contrats d'approvisionnement à long terme de plaques de Silicium-sur-Isolant (SOI) en 300 mm. Ces contrats garantissent la fourniture en grandes quantités de produits basés sur les technologies différenciées de GF, qu'il s'agisse de plateformes de radiofréquence (RF-SOI), de silicium-sur-isolant totalement déplété (FD-SOI) ou de photonique sur silicium, afin de répondre à la demande croissante de ses clients. Ces accords, dès à présent en vigueur, consolident les relations étroites qui existent déjà entre les deux sociétés pour assurer une production d'excellence et à grande échelle pour les années à venir.

Grâce au leadership industriel des deux sociétés, les solutions RF-SOI sont utilisées dans 100% des smartphones produits aujourd'hui tandis que le FD-SOI est devenu la technologie standard pour les composants nécessitant un excellent rapport qualité/prix et une faible consommation énergétique, et destinés aux produits électroniques grand public, à l'Internet des Objets (IoT) ainsi qu'à l'exécution de fonctions critiques dans l'automobile, notamment celles dédiées à la détection de proximité. Les technologies de photonique sur silicium permettent de répondre aux besoins liés à l'essor des infrastructures de communication pour les centres de données et les réseaux optiques de nouvelle génération pour la communication 5G.

« GF fournit et investit dans des technologies hautement différenciées, à la pointe de notre industrie, nécessaires aux applications destinées à la 5G, à l'IoT, aux centres de données et au secteur automobile, » a déclaré Bami Bastani, Senior Vice-président de business units chez GF. « Ces accords de long terme avec Soitec, un partenaire de choix, concrétisent notre engagement à garantir la fourniture en solutions SOI hautement performantes et à très faible niveau énergétique destinées à répondre aux besoins en forte croissance de nos clients et à une demande sans précédent dans ces marchés attractifs. »

« GF est à la pointe de l'industrie pour proposer des solutions SOI différenciées, engendrant une demande accrue pour les substrats innovants de Soitec, » a déclaré Paul Boudre, Directeur général de Soitec. « Ces contrats reflètent la force de notre partenariat de longue date au moment où nous développons la capacité nécessaire pour répondre à la demande croissante en SOI. »

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3500 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

A propos de GLOBALFOUNDRIES

GLOBALFOUNDRIES (GF) est une fonderie de tout premier plan qui propose une palette complète de prestations s'appuyant sur des technologies semiconducteurs fortement différenciées à destination de marchés en forte croissance. GF fournit une combinaison unique de services de conception, de développement et de fabrication, couvrant une gamme d'offres innovantes et riches en fonctionnalités, dont notamment celles basées sur ses plateformes FinFET, FDX(TM), RF et les solutions analogiques à signaux mixtes. Avec des usines de production implantées sur trois continents, GF dispose de la souplesse et de l'agilité pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients à travers le monde. GF est détenue par Mubadala Investment Company. Pour plus d'informations, rendez vous sur : http://www.globalfoundries.com.

