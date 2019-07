SOITEC : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018-2019

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018-2019

Bernin (Grenoble), France, le 5 juillet 2019 - Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour la publication de son Document de Référence établi au titre de l'exercice 2018-2019 clos le 31 mars 2019, préalablement déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et ayant obtenu le visa n°D19-0649 en date du 4 juillet 2019.

La version française du Document de Référence 2018-2019 peut être consultée sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers - Tous les rapports - 2018-2019, accessible au lien suivant :

https://www.soitec.com/fr/investisseurs/rapports-financiers-2018-201 9 .

Une traduction anglaise à titre informatif sera très prochainement rendue disponible sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Company - Investors - Financial Reports - All Financial Reports - 2018-2019, accessible au lien suivant :

https://www.soitec.com/en/investors/financial-reports-2018-2019.

Le Document de Référence 2018-2019 comprend :

le rapport intégré 2018-2019 ;

le rapport financier annuel 2018-2019 ;

le rapport de gestion 2018-2019 incluant le rapport sur la gestion du Groupe 2018-2019 ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise 2018-2019 ;

la déclaration de performance extra-financière 2018-2019 ;

le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2018-2019 ;

le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2018-2019 ;

le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 2018-2019 ;

le rapport de l'un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion 2018-2019 ;

le rapport spécial sur les opérations réalisées sur les options de souscription ou d'achat d'actions au titre de l'exercice 2018-2019 ;

le rapport spécial sur les opérations réalisées sur les actions gratuites au titre de l'exercice 2018-2019 ;

le descriptif du programme de rachat d'actions propres par la Société qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 26 juillet 2019 ;

le texte des résolutions qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 26 juillet 2019 ;

le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 26 juillet 2019 ; et

les honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3500 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec et Smart Cut sont deux marques déposées de Soitec.

Pour toute information, merci de contacter :

Relations investisseurs : Contacts presse :

Steve Babureck Isabelle Laurent

+33 (0)6 16 38 56 27 +33 (0)1 53 32 61 51

+1 858 519 6230 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

steve.babureck@soitec.com

Fabrice Baron

+33(0)1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 762 070,50 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

