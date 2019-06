SOITEC : RESULTATS ANNUELS 2018-2019 0 12/06/2019 | 17:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RESULTATS ANNUELS 2018-2019 Chiffre d'affaires de 443,9 M€, en croissance de 42% à périmètre et taux de change constants

Résultat opérationnel courant en hausse de 61% à 108,4 M€

Marge d'EBITDA de l'Électronique en progression à 34,3% du chiffre d'affaires contre 29,2% en 2017-2018

Résultat net de 90,2 M€

Flux nets de trésorerie d'exploitation de l'Électronique de 59,3 M€

Investissements de l'Électronique de 120,7 M€, principalement dédiés à l'extension des capacités

150 M€ d'obligations convertibles (OCEANE 2023) émises à coupon zéro

Perspectives 2019-2020 : croissance du chiffre d'affaires attendue autour de 30% à périmètre et taux de change constants1 et marge d'EBITDA2 de l'Électronique3 attendue autour de 30% Bernin (Grenoble), France, le 12 juin 2019 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour ses résultats annuels de l'exercice 2018-2019 (clos le 31 mars 2019). Ces états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de la réunion tenue ce jour. Paul Boudre, Directeur Général de Soitec a déclaré : « Nous avons enregistré au cours de l'exercice une forte croissance de notre chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de notre profitabilité. D'importants flux de trésorerie d'exploitation et une émission d'obligations convertibles réalisée dans des conditions favorables nous ont permis de financer de nombreux investissements de capacité, de rembourser nos lignes de crédit et de clôturer l'année avec un niveau de trésorerie élevé. Nous avons également connu une année riche en nouvelles alliances dans la recherche, en nouveaux partenariats stratégiques, en renforcements de nos relations industrielles, en initiatives commerciales en Chine et en resserrement de la coopération avec nos clients majeurs. Concernant l'avenir, nous allons continuer d'investir dans l'augmentation de nos capacités de production sur nos sites industriels français et singapouriens afin d'accompagner la croissance à long terme de la demande pour nos plaques de FD-SOI et de RF-SOI en 300 mm. Nous allons parallèlement profiter de Dolphin Design pour encourager la conception sur FD-SOI de puces dédiées à des solutions performantes sur le plan énergétique. Par ailleurs, en faisant l'intégration d'EpiGAN, nous allons étendre notre portefeuille de substrats innovants aux technologies basées sur le nitrure de gallium. Enfin, nous avons signé un accord conforme à l'engagement que nous avions pris de céder notre participation dans la ferme solaire de Touwsrivier ainsi que le prêt qui lui est associé, » a ajouté Paul Boudre. Forte croissance des revenus et nouvelle amélioration de la profitabilité opérationnelle Soitec rappelle que le recentrage sur l'activité Électronique décidé en janvier 2015 était quasiment achevé au 31 mars 2016. En conséquence, les produits et charges résiduels liés aux activités Énergie solaire et aux Autres activités sont comptabilisés pour le 1er semestre de l'exercice 2018-2019 en « Résultat net des activités abandonnées », sous la ligne « Résultat opérationnel ». Ainsi, jusqu'à la ligne « Résultat net après impôt des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé de la Société reflète exclusivement l'activité Électronique et les charges des fonctions corporate de la Société. Ceci était déjà le cas pour les comptes de l'exercice 2017-2018. Compte de résultat consolidé (1ère partie) (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 Évolution Chiffre d'affaires 443,9 310,6 +43% Marge brute 165,0 106,9 +54% En pourcentage du chiffre d'affaires 37,2% 34,4% Frais de Recherche & Développement (20,0) (8,2) +144% Frais généraux, administratifs et commerciaux (36,6) (31,2) +17% Résultat opérationnel courant 108,4 67,4 +61% En pourcentage du chiffre d'affaires 24,4% 21,7% EBITDA2 (Activités poursuivies) 152,3 90,6 +68% En pourcentage du chiffre d'affaires 34,3% 29,2% Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2018-2019 s'élève à 443,9 millions d'euros, en hausse de 43% (soit +42% à périmètre et taux de change constants1) par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018-2019 reflète un taux de change moyen euro / dollar de 1,154 contre 1,135 en 2017-2018. Les ventes de plaques de 200 mm ont atteint 221,0 millions d'euros et représentent 52% des ventes totales de plaques. Elles ont enregistré une nouvelle croissance solide, la hausse atteignant 17% à périmètre et taux de change constants 1 . Celle-ci reflète une augmentation des volumes grâce notamment à la production sous-traitée auprès de Simgui, partenaire chinois de Soitec, qui a représenté environ 13% des plaques de 200 mm vendues, ainsi qu'à un mix produits plus favorable. La croissance a été tirée par la demande soutenue pour les applications de radiofréquence (RF-SOI) et d'électronique de puissance (Power-SOI) destinées aux marchés de la mobilité et de l'automobile.



Les ventes de plaques de 300 mm se sont élevées à 205,7 millions d'euros, soit 48% des ventes totales de plaques. Elles ont quasiment doublé (+97% à périmètre et taux de change constants 1 ), cette forte croissance reflétant une très importante augmentation des volumes mais aussi, dans une moindre mesure, un meilleur mix produits. Par type de produits, la progression des revenus s'explique essentiellement par la très forte augmentation des ventes de plaques de FD-SOI et de RF-SOI en 300 mm. Les ventes d'Imager-SOI et de Photonics-SOI ont été inférieures à celles enregistrées lors de l'exercice 2017-2018, mais la demande devrait se stabiliser au cours de l'exercice 2019-2020. Enfin, les ventes de l'ancienne génération de produits PD-SOI ont légèrement progressé par rapport à l'exercice 2017-2018.



Les revenus de licences et autres revenus ont crû de 45% et atteignent 17,3 millions d'euros contre 11,9 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018, grâce à l'acquisition des actifs de Dolphin Integration, un fournisseur reconnu de composants virtuels et d'ASIC/SoCs optimisés pour des applications à faible consommation d'énergie et de gestion de l'énergie. La consolidation du chiffre d'affaires de Dolphin a plus que compensé la baisse de 43% à périmètre et taux de change constants1 des revenus liés aux licences et à l'exploitation de la propriété intellectuelle due à la reconnaissance au cours de l'exercice 2017-2018 de revenus exceptionnels (solde d'une prestation de transfert de technologie et reconnaissance de revenus liés à une licence qui n'était plus utilisée). La marge brute a atteint 165,0 millions d'euros (soit 37,2% du chiffre d'affaires) au cours de l'exercice 2018-2019, contre 106,9 millions d'euros (soit 34,4% du chiffre d'affaires) au cours de l'exercice 2017-2018. Cette amélioration de la marge brute est principalement due à la hausse des volumes qui, conjuguée à un effet mix / prix favorable, a permis une meilleure absorption des coûts de production, malgré un effet de change défavorable, une augmentation des prix du matériau brut, une augmentation de la production sous-traitée et une hausse des charges liées au redémarrage de l'usine de Singapour. L'usine de Bernin I dédiée aux plaques de 200 mm, qui continue d'opérer à pleine capacité, a bénéficié d'une productivité accrue grâce à un meilleur mix composé de produits à plus forte valeur ajoutée. Dans le même temps, la marge brute de l'usine de Bernin II dédiée aux plaques de 300 mm a bénéficié d'un mix produits plus favorable ainsi que d'une augmentation significative des volumes de plaques de FD-SOI et de RF-SOI en 300 mm qui ont permis d'atteindre un taux moyen d'utilisation des capacités de l'usine de près de 70% en 2018-2019 contre 36% au cours de l'exercice 2017-2018. Les dépenses brutes de R&D sont passées de 43,9 millions d'euros à 51,3 millions d'euros, essentiellement du fait de l'acquisition de Dolphin. Ces dépenses ont été partiellement compensées par des subventions, des crédits d'impôt recherche et des ventes de prototypes, qui ont représenté un montant total de 31,3 millions d'euros en 2018-2019 contre 35,6 millions d'euros en 2017-2018, ce dernier chiffre incluant un revenu non-récurrent de 7,5 millions d'euros correspondant à une avance de R&D remboursable, comptabilisée au compte de résultat. En conséquence, les charges nettes de R&D ont augmenté, passant de 8,2 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018 à 20,0 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019. Les frais généraux, administratifs et commerciaux sont passés de 31,2 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018 à 36,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019. Cette progression résulte d'une augmentation des dépenses accompagnant la croissance de l'activité ainsi que d'une augmentation des charges relatives aux plans d'intéressement en actions. Rapportés au chiffre d'affaires, les frais généraux, administratifs et commerciaux ont diminué, passant de 10,1% du chiffre d'affaires lors de l'exercice 2017-2018 à 8,2% lors de l'exercice 2018-2019. Le résultat opérationnel courant a progressé de 61% au cours de l'exercice 2018-2019 pour atteindre 108,4 millions d'euros, soit 24,4% du chiffre d'affaires contre 21,7% du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017-2018. Dans le même temps, l'effectif total de Soitec est passé de 1 070 à 1 250 salariés entre fin mars 2018 et fin mars 2019, cette hausse incluant 70 nouveaux employés à Singapour. Le Groupe a, de plus, accueilli 155 collaborateurs supplémentaires en août 2018 du fait de l'acquisition des actifs de Dolphin Integration. L'EBITDA2 des activités poursuivies (Électronique) a augmenté de 68% au cours de l'exercice 2018-2019 pour s'établir à 152,3 millions d'euros, soit 34,3% du chiffre d'affaires. Ce chiffre se compare à un EBITDA2 de 90,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018 représentant 29,2% du chiffre d'affaires, ce montant bénéficiant de 10,4 millions d'euros de revenus non récurrents (2,9 millions d'euros résultant de revenus de licences et de propriété intellectuelle non-récurrents ainsi qu'une une avance de R&D remboursable de 7,5 millions d'euros). Légère progression du résultat net malgré plusieurs revenus non récurrents enregistrés lors de l'exercice 2017-2018 Compte de résultat consolidé (2ème partie) (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 Évolution Résultat opérationnel courant 108,4 67,4 +61% Autres produits et charges opérationnels 0,5 4,1 Résultat opérationnel 108,9 71,5 +52% Résultat financier net (8,1) 3,1 Impôt (10,9) 17,5 Résultat net des activités poursuivies 89,9 92,1 -2% Résultat net des activités abandonnées 0,3 (5,6) Résultat net 90,2 86,5 +4% La Société a enregistré au cours de l'exercice 2018-2019 un faible solde positif d'autres produits et charges opérationnels alors qu'elle avait bénéficié d'un revenu positif d'un montant de 4,1 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018. Ce dernier était essentiellement lié à la reprise d'une provision pour dépréciation liée à l'usine de Bernin II. En conséquence, le résultat opérationnel s'élève à 108,9 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019, en hausse de 52% par rapport à l'exercice 2017-2018. Au cours de l'exercice 2018-2019, la nouvelle émission d'obligations convertibles d'un montant de 150 millions d'euros ne portant pas intérêt réalisée en juin 2018 (OCEANE 2023), a donné lieu à une charge financière de 3,2 millions d'euros recouvrant la comptabilisation d'intérêts financiers non monétaires ainsi que l'amortissement des frais d'émission. Au cours de l'exercice 2017-2018, Soitec avait notamment bénéficié d'un produit financier de 4,6 millions d'euros concernant le remboursement anticipé d'un dépôt de garantie en espèces lié à l'emprunt obligataire de la centrale solaire de Touwsrivier. Par ailleurs, une perte de change de 4,6 millions d'euros a été enregistrée en 2018-2019, contre une perte de 0,8 million d'euros en 2017-2018. Par conséquent, le résultat financier net a représenté une charge de 8,1 millions d'euros contre un produit net de 3,1 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018. Une charge d'impôt de 10,9 millions d'euros a été enregistrée au cours de l'exercice 2018-2019. Ceci se compare à un produit d'impôt net de 17,5 millions d'euros enregistré au cours de l'exercice 2017-2018, ce chiffre incluant un produit d'impôt différé de 25,4 millions d'euros lié à la reconnaissance d'un impôt différé actif au titre de déficits fiscaux reportables.



Compte tenu des différents éléments positifs non récurrents reconnus lors de l'exercice 2017-2018, le résultat net des activités poursuivies de l'exercice 2018-2019 s'est établi à 89,9 millions d'euros, soit un niveau légèrement inférieur au résultat net de 92,1 millions d'euros réalisé au cours de l'exercice 2017-2018. Le résultat net des activités abandonnées comprend les produits et charges résiduels liés à l'activité Énergie solaire. Il représente un profit net de 0,3 million d'euros en 2018-2019, qui résulte essentiellement de la conjugaison d'une perte de change de 2,2 millions d'euros relative à la valorisation des actifs sud-africains et d'un gain de 2,0 millions d'euros lié aux dividendes perçus de la ferme solaire de Touwsrivier. Ce profit net se compare à une perte nette des activités abandonnées de 5,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018, essentiellement due à l'ajustement de la valeur des actifs sud-africains et à des provisions destinées à couvrir les coûts d'indemnisation et de retrait de l'activité Énergie solaire. Le résultat net consolidé de l'exercice 2018-2019 s'établit par conséquent à 90,2 millions d'euros, en hausse de 4% par rapport au résultat net de 86,5 millions d'euros enregistré au cours de l'exercice 2017-2018.

Hausse de l'EBITDA2 des activités poursuivies se traduisant par un important flux net de trésorerie d'exploitation Flux de trésorerie consolidés de l'exercice 2018-2019 (en millions d'euros) Activités poursuivies Activités abandonnées Total Résultat net 89,9 0,3 90,2 Dépréciations et amortissements 24,6 24,6 Autres éléments 37,8 (2,8) 35,0 EBITDA2 152,3 (2,5) 149,8 Avances de R&D remboursables

reconnues au compte de résultat 0,2 0,2 Variation du besoin en fonds de roulement (93,2) 0,3 (92,9) Flux net de trésorerie généré / (utilisé) par les activités d'exploitation 59,3 (2,2) 57,1 Flux net de trésorerie généré / (utilisé) par les opérations d'investissement (120,7) 1,1 (119,6) Produit net de l'émission d'OCEANE 2023 147,6 147,6 Coût de la dette et remboursement d'emprunts

(y.c. contrats de location-financement) (32,7) (32,7) (Charges) / Produits financiers nets 0,2 2,1 2,3 Flux net de trésorerie généré / (utilisé) par les opérations de financement 115,1 2,1 117,2 Effet de la variation du cours des devises 0,6 - 0,6 Variation nette de la trésorerie 54,3 1,0 55,3 Les dépréciations et amortissements relatifs aux activités poursuivies se sont établis à 24,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019 contre 18,7 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018. Cette augmentation est due aux investissements réalisés par le Groupe, à l'acquisition des actifs de Dolphin Integration, ainsi qu'au faible impact de la première application de la norme IFRS 16 relative à la comptabilisation des contrats de location. Compte tenu des autres éléments d'un montant total de 37,8 millions d'euros qui intègrent notamment les charges liées aux paiements en actions pour 18,0 millions d'euros, une charge d'impôt de 10,9 millions d'euros et un résultat net financier négatif de 8,1 millions d'euros, l'EBITDA2 des activités poursuivies (Électronique) de l'exercice 2018-2019 s'élève à 152,3 millions d'euros, soit 34,3% du chiffre d'affaires.

La variation du besoin en fonds de roulement des activités poursuivies est négative et s'élève à -93,2 millions d'euros. Cette évolution reflète essentiellement la croissance de l'activité. Quelques éléments spécifiques ont également contribué à une augmentation du besoin en fonds de roulement : i) le niveau des stocks de matériaux bruts était à un niveau particulièrement faible en début d'exercice du fait de la tension qui régnait alors sur les approvisionnements ; ii) une importante livraison de plaques de FD-SOI à l'un des clients majeurs du Groupe est intervenue en toute fin d'exercice, contribuant à une hausse des créances clients. Par conséquent, les flux nets de trésorerie d'exploitation liés aux activités poursuivies ont atteint 59,3 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019. Ce montant se compare à des flux nets de 40,0 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018. Les dépenses nettes d'investissement liées aux activités poursuivies se sont élevées à 120,7 millions d'euros. Ce montant comprend essentiellement les investissements consacrés i) à l'extension de la capacité de production de l'usine de Bernin I pour porter celle-ci de 900 000 à 950 000 plaques de 200 mm par an ; ii) au début des travaux d'extension du bâtiment de Bernin II en vue de porter ultérieurement la capacité de production de l'usine de 650 000 à 1 000 000 de plaques de 300 mm par an, étant précisé que l'indication précédemment donnée par Soitec était de porter la capacité de cette usine à 800 000 plaques par an ; iii) à la finalisation de l'installation dans l'usine de Singapour d'une ligne pilote de production de plaques de SOI dédiée à la production de plaques de FD-SOI et de plaques de RF-SOI, ainsi qu'à la mise en place de capacités de recyclage matière et d'épitaxie. Le flux net de trésorerie généré par les opérations de financement liées aux activités poursuivies s'élève à 115,1 millions d'euros. Ceci résulte essentiellement du montant net des frais d'émission de 147,6 millions d'euros levés dans le cadre de la nouvelle émission d'obligations convertibles (OCEANE 2023), partiellement compensé par l'affectation de 42,0 millions d'euros au remboursement de lignes de crédit, tandis que les nouveaux tirages se sont élevés à 8,9 millions d'euros. Compte tenu d'un impact de la variation du cours des devises positif de 0,6 million d'euros, la génération nette de trésorerie liée aux activités poursuivies s'est élevée à 54,3 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019. Ceci se compare à une génération nette de 13,1 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018. Le flux net de trésorerie généré par les activités abandonnées au cours de l'exercice 2018-2019 s'est élevé à 1,0 million d'euros. Au total, la trésorerie de Soitec a augmenté d'un montant net de 55,3 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019 pour atteindre 175,3 millions d'euros. Une situation financière solide Les fonds propres de Soitec ont progressé de 119,7 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019 pour atteindre 398,3 millions d'euros. Ceci s'explique principalement par une hausse des réserves liée aux 90,2 millions d'euros de bénéfices dégagés durant la période ainsi qu'aux 20,4 millions d'euros correspondant à la part de l'émission de 150 millions d'euros d'OCEANE 2023 reconnue en fonds propres. Les paiements en actions ont eu un effet positif sur les fonds propres de 18,0 millions d'euros et les écarts de change sur conversion des entités étrangères un effet positif de 6,9 millions d'euros. En revanche, la réévaluation des instruments de couverture à leur juste valeur s'est traduite par une baisse des fonds propres de 11,1 millions d'euros. L'endettement financier a augmenté de 143,5 millions d'euros au cours de l'exercice 2018-2019, passant de 78,3 millions d'euros au 31 mars 2018 à 221,8 millions d'euros au 31 mars 2019. Sur les 150 millions d'euros d'OCEANE 2013 émises, 130,4 millions d'euros (nets de frais d'émission et y compris les intérêts financiers) ont été reconnus en dette au bilan. Parallèlement, 28,6 millions d'euros de lignes de crédit ont été remboursés au cours de la période. Les contrats de location-financement ont augmenté de 22,0 millions d'euros, de nouveaux contrats ayant été mis en place pour financer les nouveaux équipements à Bernin. De plus, la première application de la norme IFRS 16 s'est traduite par la reconnaissance de 6,5 millions d'euros en dette de location. Enfin, l'option de vente accordée par Soitec à MBDA relative à la participation de 40% de ce dernier au capital de Dolphin Design - l'entité détenue à 60% par Soitec qui a procédé à l'acquisition des actifs de Dolphin Integration - a donné lieu à l'enregistrement d'une dette de 7,7 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 175,3 millions d'euros au 31 mars 2019 contre 120,0 millions d'euros au 31 mars 2018. La Société a ainsi clôturé le semestre avec une position d'endettement net de 46,5 millions d'euros au 31 mars 2019 contre une situation de trésorerie nette6 positive de 41,7 millions d'euros au 31 mars 2018. Le ratio d'endettement net rapporté aux fonds propres s'élève à 11,7% au 31 mars 2019. Evénements post-clôture Le 7 mai 2019, Soitec a signé un accord en vue de céder sa participation de 20% au capital de CPV Power Plant No. 1 (CPV #1), la société projet hébergeant la centrale solaire de Touwsrivier en Afrique du Sud. Cette participation est cédée à Pele Green Energy, l'un des actionnaires de CPV #1. Pour être effective, cette opération doit être approuvée par les détenteurs d'obligations de CPV #1, ainsi que par les autorités sud-africaines. La participation de Soitec au capital de CPV #1 est valorisée à son bilan pour un montant de 5,2 millions d'euros au 31 mars 2019. De plus, parallèlement à cette cession, le prêt qui avait été accordé par Soitec à Pele Green Energy, sera remboursé. Ce prêt est valorisé au bilan de Soitec pour un montant de 11,3 millions d'euros au 31 mars 2019. Le 13 mai 2019, Soitec a annoncé avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir 100% du capital d'EpiGaN, un leader européen de la fourniture de plaques épitaxiées à base de nitrure de gallium (GaN). Cette acquisition permet à Soitec d'étendre son portefeuille de substrats innovants au nitrure de gallium (GaN) et d'accélérer ainsi sa pénétration sur les segments de marché en forte croissance de la 5G, de l'électronique de puissance et des capteurs. Les substrats à base de nitrure de gallium d'EpiGaN sont principalement destinés aux applications de radiofréquence pour la 5G, à l'électronique de puissance et aux applications pour capteurs, la taille du marché adressable par les technologies basées sur le nitrure de gallium étant estimée à un total compris entre 500 000 et 1 million de plaques par an d'ici cinq ans. Le montant de cette acquisition s'élève à 30 millions d'euros en numéraire ; il est assorti d'un complément de prix dépendant de l'atteinte d'objectifs. Perspectives 2019-2020 Soitec attend pour l'exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires en hausse d'environ 30% à périmètre et taux de change constants1. La demande de produits RF-SOI en 200 mm et celle de Power-SOI (200 mm) sont attendues à des niveaux toujours soutenus, ce qui signifie que le site de Bernin I continuera d'opérer à pleine capacité, tandis que Soitec continuera de bénéficier de capacités de production externalisées. Dans le même temps, la croissance de l'activité de 300 mm devrait se poursuivre grâce notamment à de nouvelles augmentations des ventes de plaques de FD-SOI et de RF-SOI en 300 mm. Par conséquent, Soitec s'attend à ce que le site de Bernin II atteigne un taux d'utilisation de sa capacité de production proche de 100% dans la première partie de l'exercice 2019-2020. Soitec s'attend également à ce que son taux de marge d'EBITDA2 de l'activité Électronique3 atteigne environ 30%, sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13 (la sensibilité de l'EBITDA à une variation de 10 centimes du taux euro / dollar étant estimée à 23 millions d'euros). La profitabilité opérationnelle va continuer de bénéficier de la solide performance opérationnelle du site de Bernin I tandis que la plus forte utilisation prévue des capacités de production de Bernin II engendrera une augmentation du levier opérationnel. Cependant, comme attendu, la profitabilité sera affectée par un certain nombre de facteurs :

Un mix produit moins favorable ;

L'usine de Singapour va engendrer des dépenses opérationnelles tandis que ses ventes seront encore marginales ;

L'effet dilutif sur la marge du recours à la sous-traitance de Simgui pour la production de plaques de 200 mm va augmenter ;

Le prix des matériaux bruts va augmenter suite à l'arrivée à échéance d'un certain nombre de contrats d'approvisionnement à long terme. Au cours de l'exercice 2019-2020, Soitec va poursuivre ses investissements en cours, et le montant des dépenses d'investissement devrait atteindre environ 130 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice. - A Bernin, les travaux préparatoires concernant l'extension du bâtiment existant de l'unité de Bernin II vont se poursuivre en vue de porter la capacité de production totale de l'usine de 650 000 à 1 000 000 plaques de 300 mm par an, étant précisé que Soitec avait jusqu'alors indiqué vouloir porter la capacité de cette usine à 800 000 plaques par an. Par ailleurs, les investissements concerneront également l'unité Bernin III dédiée aux nouveaux substrats innovants pour filtres en vue de commencer à construire une ligne de production de substrats Piézo-sur-Isolants (POI).



- A Singapour, les investissements continueront d'être dédiés à l'addition progressive de capacités de production de plaques de 300 mm dans le cadre du plan de redémarrage de l'usine et dans l'optique d'atteindre une capacité de production de 1 000 000 de plaques par an afin de répondre à la demande de plaques de FD-SOI et de RF-SOI en 300 mm sur le long terme, étant précisé que Soitec avait jusqu'alors indiqué son intention de porter la capacité de l'usine de Singapour à 800 000 plaques par an. Comme indiqué précédemment, le déploiement progressif des investissements de capacité sera conditionné par les engagements des clients. Disclaimer Ce document a été préparé par Soitec (la «Société») le 12 juin 2019 dans le cadre de l'annonce de ses résultats de l'exercice 2018-2019. Ce document est fourni à titre d'information uniquement. Il s'agit uniquement d'informations publiques. L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document de Référence 2017-2018 de la Société, enregistré par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 18 juin 2018 sous le visa n°D.18-0586 (le « Document de Référence ») et dans le rapport semestriel 2018-2019 de la Société publié le 28 novembre 2018. Des copies du Document de Référence et du rapport semestriel 2018-2019 sont disponibles en versions française et anglaise auprès de la Société et peuvent aussi être consultées et téléchargées sur le site internet de la Société (www.soitec.com). Le Document de Référence peut également être consulté sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Pour information, le Document de Référence 2018-2019 de la Société devrait être enregistré par l'AMF le 4 juillet 2019. Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 4 du Document de Référence. Une revue des facteurs de risque a été menée après la clôture du premier semestre de l'exercice 2018-2019 et aucun nouveau risque n'a été identifié. Ce document contient des informations sommaires et doit être lue conjointement avec le Document de Référence et avec le rapport semestriel 2018-2019. En cas de divergence entre ce document et le Document de Référence ou le rapport semestriel 2018-2019, le Document de Référence ou, le cas échéant, le rapport semestriel 2018-2019, prévaudra. L'information contenue dans ce document n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou au caractère complet des informations et des opinions contenues dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont fournies uniquement à la date des présentes. Ni la Société, ni ses actionnaires ni aucune de ses filiales, conseillers ou représentants légaux ne peuvent être tenus responsables pour toute perte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu ou en lien avec ce document. Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne pas se matérialiser pas à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 4 du Document de Référence peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs. Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement. Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis. Agenda Soitec tiendra un Capital Markets Day le 13 juin 2019 à Paris. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2019-2020 sera publié le 17 juillet 2019, après bourse. A propos de Soitec Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3500 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR. Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec Relations Investisseurs :



Steve Babureck

+33 6 16 38 56 27

+1 858 519 6230

steve.babureck@soitec.com











Contacts presse :







Erin Berard

+33 6 80 36 53 40

erin.berard@soitec.com







Isabelle Laurent

+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr



Fabrice Baron

+33 1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr # # # Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 762 070,50 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

États financiers consolidés de l'exercice 2018-2019 Compte de résultat consolidé 2018-2019 2017-2018 (en millions d'euros) (clos le

31 mars 2019) (clos le

31 mars 2018) Ventes 443,9 310,6 Coût des ventes (278,9) (203,7) Marge brute 165,0 106,9 Frais commerciaux et de marketing (9,8) (7,8) Frais de recherche et de développement (20,0) (8,2) Frais généraux et administratifs (26,8) (23,5) Résultat opérationnel courant 108,4 67,4 Autres produits / (charges) opérationnels 0,5 4,1 Résultat opérationnel 108,9 71,5 Produits financiers 1,9 6,4 Charges financières (10,0) (3,3) Résultat financier (8,1) 3,1 Résultat avant impôt 100,8 74,6 Impôt (10,9) 17,5 Résultat net des activités poursuivies 89,9 92,1 Résultat net des activités abandonnées 0,3 (5,6) Résultat net de l'ensemble consolidé 90,2 86,5 Intérêts minoritaires - - Résultat net, part du Groupe 90,2 86,5



Bilan consolidé au 31 mars 2019 Actifs 31 mars 2019 31 mars 2018 (en millions d'euros) Actifs non courants : Immobilisations incorporelles 38,5 8,2 Immobilisations corporelles 253,6 134,3 Actifs financiers non courants 11,0 9,1 Autres actifs non courants 44,3 44,9 Actifs d'impôts différés 25,6 19,0 Total des actifs non courants 373,0 215,5 Actifs courants : Stocks 72,3 40,0 Clients et comptes rattachés 139,3 56,8 Autres actifs courants 45,6 10,7 Actifs financiers courants 0,3 12,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 175,3 120,0 Total des actifs courants 432,8 240,2 Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées 16,7 24,0 Total de l'actif 822,5 479,7





Capitaux propres et passif 31 mars 2019 31 mars 2018 (en millions d'euros) Equity: Capital social 62,8 62,8 Primes liées au capital 61,2 61,2 Réserves et report à nouveau 269,5 148,3 Autres réserves 4,8 6,3 Capitaux propres 398,3 278,6 Total des capitaux propres

de l'ensemble consolidé 398,3 278,6 Passifs non courants : Dettes financières à long terme 199,2 59,6 Provisions et autres passifs non courants 21,4 11,5 Total des passifs non courants 220,6 71,1 Passifs courants : Dettes financières à court terme 22,6 18,6 Fournisseurs 62,2 42,4 Provisions et autres passifs courants 112,6 56,8 Total des passifs courants 197,4 117,8 Passifs des activités abandonnées 6,2 12,2 Total du passif 822,5 479,7 Tableau de flux de trésorerie consolidé 2018-2019 2017-2018 (en millions d'euros) (clos le

31 mars 2019) (clos le

31 mars 2018) Résultat net de l'ensemble consolidé 90,2 86,5 dont activités poursuivies 89,9 92,1 Dépréciation et dotation aux amortissements 24,6 18,6 Reprises de dépréciations pour perte de valeur sur immobilisations et amortissements accélérés 0,4 (3,3) Dotations aux provisions nettes (0,0) (1,0) Dotations aux provisions pour retraites 0,7 0,8 Résultat sur cessions d'actifs (0,6) (0,0) Impôts (crédit) / charge 10,9 (17,5) Résultat financier 8,1 (3,1) Paiements en actions 18,0 4,0 Première application de la norme IFRS 15 0,4 - Eléments non monétaires liés aux activités abandonnées (2,8) 2,9 EBITDA2 149,8 87,9 dont activités poursuivies 152,3 90,6 Avances de R&D remboursables reconnues au compte de résultat 0,2 (4,8) Augmentation / (diminution) de trésorerie sur : Stocks (33,0) (4,9) Clients et comptes rattachés (56,9) (20,9) Autres créances (33,7) (6,8) Fournisseurs et comptes rattachés 18,3 (2,9) Autres dettes 12,1 (10,4) Variation du BFR des activités abandonnées 0,3 (2,2) Variation du BFR (92,9) (48,0) dont activités poursuivies (93,2) (45,8) Flux de trésorerie liés à l'activité d'exploitation 57,1 35,1 dont activités poursuivies 59,3 40,0













2018-2019 2017-2018 (en millions d'euros) (clos le

31 mars 2019) (clos le

31 mars 2018) Flux de trésorerie liés à l'activité d'exploitation 57,1 35,1 dont activités poursuivies 59,3 40,0 Acquisitions d'immobilisations incorporelles (21,6) (5,8) Acquisitions d'immobilisations corporelles (99,0) (21,0) Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 1,6 0,0 Acquisition de filiale, nette de la trésorerie acquise 1,8 (1,3) (Acquisitions) et cessions d'actifs financiers (3,4) 8,2 Flux d'(investissement) et désinvestissement des activités abandonnées 1,1 1,2 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (119,6) (18,8) dont activités poursuivies (120,7) (19,9) Sommes reçues des actionnaires : augmentation de capital et exercice de stock-options 0,4 - Produit net des OCEANE 2023 émises 147,6 - Tirages de lignes de crédit 8,9 18,4 Remboursement d'emprunts (y compris contrats de location financement) (42,0) (20,6) Intérêts financiers reçus 1,1 0,6 Intérêts financiers versés (0,9) (1,8) Flux de financement des activités abandonnées 2,1 1,3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 117,2 (2,1) dont activités poursuivies 115,1 (3,3) Effet de la variation des cours des devises 0,6 (3,6) Variation de la trésorerie nette 55,3 10,7 dont activités poursuivies 54,3 13,1 Trésorerie à l'ouverture 120,0 109,3 Trésorerie à la clôture 175,3 120,0



Evolution à taux de change constants et périmètre comparable ; les effets de périmètre sont liés aux acquisitions de Frec|n|sys en octobre 2017 et des actifs de Dolphin Integration en août 2018, les revenus correspondants étant comptabilisés dans le segment Licences et autres revenus. L'EBITDA représente le résultat opérationnel courant (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l'actif courant et des provisions pour risques et charges et sans inclure de résultat sur cessions d'actifs. L'impact sur les fonds propres de la première application de la norme IFRS 15 est inclus dans l'EBITDA. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS. Il est utilisé pour mesurer la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L'EBITDA n'est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier. La marge d'EBITDA de l'Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d'affaires Les comptes consolidés annuels ont été audités et les rapports de certification sont en cours d'émission. Voir détail page 17 ; Les autres éléments comprennent les autres éléments non monétaires (provisions), les produits de cessions d'actifs, l'impôt, le résultat financier, les paiements en actions ainsi que l'impact de la première application de la norme IFRS 15. La situation de trésorerie nette représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie minorés de la dette financière. La dette nette représente la dette financière minorée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Télécharger le communiqué de presse en PDF





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SOITEC via Globenewswire

0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SOITEC 18:16 SOITEC : le taux de marge d'Ebitda attendu en repli à 30% sur le nouvel exercice AO 18:13 SOITEC : Forte croissance mais marge sous pression en 2019-2020 RE 18:09 SOITEC : s'attend à une baisse de sa rentabilité en 2019-20 sur fond de forte cr.. DJ 18:03 SOITEC : Résultats annuels 2018-2019 PU 18:00 SOITEC : hausse de 4% du résultat net annuel à 90,2 ME CF 17:59 Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 13 juin 2019 AO 17:46 SOITEC : Resultats annuels 2018-2019 GL 06:00 RENAULT : Agenda economique du mercredi 12 juin RE 07/06 Hausse en Europe et à Wall Street dans l'attente d'une baisse des taux US RE 07/06 SOITEC : plus forte hausse de l'indice SBF 120 à la clôture du vendredi 7 juin 2.. AO Recommandations des analystes sur SOITEC 07/06 Les Bourses européennes montent avant l'emploi américain RE 06/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Société Générale, Worldline, Safe Orthopaedics, Clari.. 18/04 SOITEC : renoue avec ses niveaux de juillet 2011 grâce au relèvement de ses obje.. AO

Données financières (€) CA 2019 433 M EBIT 2019 107 M Résultat net 2019 82,8 M Trésorerie 2019 8,60 M Rendement 2019 - PER 2019 32,27 PER 2020 28,00 VE / CA 2019 6,05x VE / CA 2020 4,68x Capitalisation 2 629 M Graphique SOITEC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOITEC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 94,7 € Ecart / Objectif Moyen 13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Paul Boudre Chief Executive Officer & Director Rémy Pierre Chief Financial Officer Carlos Mazuré Director-Research & Development Douglas John Dunn Director Christophe Gegout Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOITEC 71.05% 2 637 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. --.--% 196 233 INTEL CORPORATION -0.14% 194 570 BROADCOM INC 11.48% 100 220 TEXAS INSTRUMENTS 19.19% 98 671 NVIDIA CORPORATION 12.93% 81 472